应对老人关节痛 医生给出这9条建议

俗话说，人老腿先老，养生先养脚。日常生活中，我们常听家中老人念叨“老了，不中用了，腿也不行了”。越来越多的老年人成为“蹒跚族”，罪魁祸首就是骨关节炎 。

“人的身体就像一台机器，随着年复一年的使用，机器逐渐老化磨损，人的器官也会出现退变性的疾病。”四川省人民医院骨科主治医师伍晓靖介绍，当关节使用到一定年龄，出现老化和退变，关节结构改变，滑液分泌减少，骨关节炎就随之发生了。关节的退变跟每个人息息相关，但不是每个人都会在相同的年龄段发生骨关节炎。它的发生和进展跟遗传、营养、外伤史、运动习惯、生活习惯等很多因素有关系。

伍晓靖医生表示，关节疼痛只是一个症状，不是一个病名，同时关节痛也不全都是骨关节炎引起的。滑膜炎、运动损伤、感染、痛风、自身免疫性疾病、血液病、肿瘤等多种疾病也都可以出现关节痛的症状。

骨关节炎是老年人的“行走杀手”，也被称为“退变型关节炎”“老年性关节炎”“肥大性关节炎”, 就是老百姓常说的“老寒腿”。 伍晓靖医生说，骨关节炎表现为缓慢发展的关节疼痛、压痛、僵硬、关节肿胀、活动受限和关节畸形等, 是困扰很多中老年人的常见病，女性患病明显多于男性。

防治骨关节炎，老年人该如何保护和锻炼关节呢？伍晓靖医生给出9条建议：

1. 合理饮食

补充足够的蛋白质、钙质，适当补充维生素D。

2. 控制体重

对于肥胖的人来说，减轻体重就能缓解膝关节受到的压力，减轻关节负担。

3. 注意保暖

避免寒冷刺激加重疼痛。

4. 不要躺着不动

如果有人认为躺着不动、休息是对膝关节最好的保护，那就错了。这样做只会让肌肉变得更不发达，对关节起不到支撑保护作用，反而加剧膝关节疼痛。

5. 科学锻炼

建议进行游泳、骑自行车、短途散步等运动，或在骨科医生的指导下做一些靠墙静蹲、坐位抗阻力抬腿等练习，并一直坚持下去。同时，不要搬重物；避免长时间行走，站立，避免跑步、跳舞、爬楼梯、登山、深蹲等锻炼。

6. 避免跌倒

一般来说，膝关节疼痛的人更容易跌倒。跌倒会加重对膝关节的损害，所以要尽量避免。

7. 急性期科学处理

在骨关节炎急性发作期，可以采用以下方法来缓解：让膝关节得到充分休息；将腿抬起，置于较高的位置；不恰当运动诱发的关节疼痛可以采取冷敷，其余情况使用热敷有助于缓解疼痛。

8. 合理使用止痛药

如果上面的方法都不能很好地缓解疼痛，就要考虑在医生指导下使用药物止痛了。对轻度或中度的骨关节炎，药物疗效明确，而且简便易行、容易坚持。我们常用的止痛药，全称是消炎镇痛药，它们不是阻断人们对疼痛的感觉，而是通过消炎作用让炎症缓解，自然就不痛了。

9. 寻求专业医生帮助

如果是刚刚开始感到膝关节疼痛，要尽快去找医生检查。这样才能及时查明疼痛原因，防止膝关节进一步受损。骨关节炎急性发作期也建议在医生指导下进行用药或康复治疗。有些患者骨关节炎到了晚期，膝关节退变十分严重，这时无法通过保守治疗和生活习惯的调整来改善，就需要手术治疗了。