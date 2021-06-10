餐前还是饭后 阿司匹林到底怎么吃

阿司匹林这个常用药，相信大家一定不陌生。针对阿司匹林怎样吃才能不伤胃的问题，一直存在争论。那么，到底这个药该餐前吃还是餐后吃呢？其实，答案并不简单。

阿司匹林只有一种吗？ 你知道吗，阿司匹林是个大家族，有很多种剂型，其主要包括：阿司匹林片、阿司匹林咀嚼片、阿司匹林泡腾片、阿司匹林分散片、阿司匹林缓释片、阿司匹林肠溶片、阿司匹林肠溶缓释片、阿司匹林缓冲片、阿司匹林肠溶胶囊、阿司匹林缓释胶囊、阿司匹林散、阿司匹林栓等。

我们平时最常用的阿司匹林有这两种剂型：阿司匹林片和阿司匹林肠溶片，本文介绍的主要是这两种制剂。

餐前吃还是餐后吃？ 阿司匹林口服会对胃部有一定的刺激，容易造成胃黏膜损伤，从而导致胃溃疡或者胃出血的情况。因此，阿司匹林普通剂型，也就是阿司匹林片，餐后服用更为合适。因为，餐后服用可以利用食物来减轻阿司匹林对胃部的刺激，但是这样也不可避免地抵消了一部分药效。

于是就有了阿司匹林另一种剂型的研制——肠溶片，这也是目前临床上绝大多数使用的。

阿司匹林肠溶片在胃内酸性环境中基本不溶解。其到达十二指肠后，在肠道的碱性环境中才开始溶解，从而达到减少对胃部的刺激。所以阿司匹林肠溶片不要掰开或者嚼碎服用，否则包膜会被破坏，增加对胃的刺激。

阿司匹林肠溶片如果在餐后服用，因为食物的关系，让药物在胃内滞留时间延长，这样会导致一部分药物从包膜中释放出来，从而刺激胃黏膜，滞留的时间越长、胃内pH值越高，药物在胃内溶解的就越多。

为了尽量减少阿司匹林肠溶片在胃中滞留的时间，所以餐前服用更合适。

划重点：阿司匹林肠溶片，晨起空腹服用效果最好。要注意的是，阿司匹林肠溶缓释片应在餐后服用，不可空腹服用。阿司匹林普通剂型更适合早餐后服用，以减少对胃肠道的刺激。

文/黄柳桓

（北京市石景山医院血管外科）