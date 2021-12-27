两岸中医药专家学者在活动现场通过视频连线进行交流。

北京电视台供图

“我以大陆中医专家张伯礼调制的清肺排毒汤为基础，结合台湾夏季气候特点，对药方进行微调，成功治愈了台湾新冠肺炎重症患者。”在近日举行的“两岸中医药名师对话”活动上，台籍中医师谢发嶽对本报记者讲述了自己用中医药抗疫的故事，“我感到非常骄傲，这就是两岸中医药交流的成果。”

当天的交流活动在北京、台北两地以视频连线的方式举行，两岸中医药专家学者共同分享中医抗疫经验，探讨中医药发展新趋势，促进海峡两岸中医药文化互联。

中医在两岸抗疫工作中发挥了独特作用。北京市中医管理局副局长李德娟说，面对突如其来的疫情，两岸中医药人全程深度参与，形成了独具特色的诊疗方案，并推出一批有效中药，疗效得到实践检验。各位专家学者毫无保留地同世界各国分享中医药防控救治经验，向全球贡献了中医智慧和中医力量。

北京地坛医院收治了首批新冠肺炎患者，中医药在其中扮演重要角色。该院中西医结合中心仅用17天就研发出效果显著的“银丹解毒颗粒”，中心主任王宪波是研发团队带头人，他告诉记者，中医药在抗击疫情中发挥的作用有目共睹，在改善症状、促进肺部炎症吸收、缩短患者住院时间等方面效果十分明显。

“两岸在中医药领域的交流很有必要且有意义。台湾的中医更加传统，注重经典和中医思维；大陆的中医更注重传承基础上的创新，更多结合了现代医学的发展。两岸同道可以相互借鉴，携手将中医药智慧发扬光大。”王宪波说。

中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升近两年来9次奔赴抗疫前线，拥有丰富的抗疫经验。他对记者说，大陆积累了不少中医药在治疗新冠肺炎方面的经验，两岸应该就此加强交流，互通有无。这对全球疫情防控也会大有好处。

台籍中医师、北京市鼓楼中医医院京城名医馆特聘医师吴丽鑫，来京发展已有17年，早将这里视作“第二故乡”，目前有9个徒弟。她告诉记者，近年来，中医药吸引了越来越多年轻人关注，希望两岸中医尤其是青年多多交流，加强合作。

谢发嶽之女谢启彦的经历，证明两岸青年中医交流大有可为。前些年在台湾经营诊所时，谢发嶽一直计划由女儿继承衣钵。但谢启彦在台湾读完了食品营养专业本科后，2005年前往北京中医药大学本硕连读，发现大陆中医药发展空间很大，毅然决定留在大陆。为了支持女儿，谢发嶽66岁时通过考试取得大陆中医师资格，举家迁往北京。他如今担任修正药业集团华夏中医馆特聘专家，女儿也在医馆坐诊。在谢发嶽看来，两岸中医药同根同源，可以通过交流，共同整理传统方剂，不要让经典遗失。

活动主办方之一、台企旺旺集团副董事长周锡玮在连线中说，日常生活中，中医药除了诊断治疗疾病，还能在保健养生预防上发挥功效。希望本次活动可以建立新的平台，让两岸民众认识到中医药的博大精深，期待两岸中医药名家一起努力，共同传承中医药这个中华文化瑰宝。