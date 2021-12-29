2021中国营养健康行业领袖峰会即将举办

为进一步加强营养科研能力建设，提高国民营养健康素养，在中国营养学会、中国健康促进基金会指导下，由国药励展、北京邦尼营策科技有限公司主办，中国营养学会营养与保健食品分会、中国健康促进基金会营养促进专项基金支持的2021中国营养健康行业领袖峰会将于12月29日上午10：00在线上举办。

据了解，该活动将邀请国内食品和营养领域专家、企业代表及媒体机构，聚焦保健食品、营养产品的研发创新和成果推广，以主题报告、圆桌论坛的形式，就健康食品创新与机遇、科学应用的科研转化与应用、健康新概念促进消费新增长等话题进行交流和分享，共同展示中国营养健康行业发展新趋势、新成果和新理念，促进我国营养保健行业的创新发展。同时，为贯彻落实疫情防控要求，活动将采用3D虚拟会议室形式在线上举办，人民健康客户端、人民好医生抖音和头条号对本次活动进行同步直播。