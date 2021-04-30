《中国居民营养素养核心信息》发布

新华社北京4月30日电（记者金小茜）《中国居民营养素养核心信息》日前在京发布，针对一般人群、学龄前儿童、学龄儿童、孕期妇女、哺乳期妇女和老年人6类人群制定营养素养核心信息，推动居民提高自身营养素养水平。

《中国居民营养素养核心信息》由北京大学公共卫生学院组织全国营养、食品安全、健康教育、疾病预防和临床等不同领域专家，综合考虑我国国情和饮食文化，不同地区、不同年龄居民的营养认知和需求特点，依照规范程序，历时两年制定而成。

据介绍，营养素养是个人获取、分析和理解基本营养信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确营养决策，以维护和促进自身营养与健康的能力。营养素养包括基本健康知识和理念、健康生活方式与行为及基本技能三大部分。

针对一般人群，共制定营养素养核心信息20条，强调生命每一个阶段都应当遵循健康的饮食，理解合理膳食是维系健康、远离疾病的重要基础；注重多元食物的合理搭配，会用适宜的方式储存、准备、处理和烹饪食物；从文明礼仪角度按需用餐，文明用餐，杜绝浪费；把握好饮食和运动的平衡，定期测量并评价体重。

对于学龄前儿童，营养素养核心信息涵盖认识食物、食物特点、食物选择、饮食行为、饮食安全和身体活动等6方面内容。对于学龄儿童，则要从自主规划和判定健康食物、批判性甄别食物营养等方面提升营养素养。

关于孕期妇女的营养素养核心信息共24条。包括孕期的合理营养对母子双方的近期和远期健康都具有重要的影响，适宜增重有助于获得良好的妊娠结局，孕前3个月起服用叶酸补充剂，从孕前开始对体重进行监测和管理等。关于哺乳期妇女的营养素养核心信息共24条，如膳食多样平衡，纯母乳按需喂养6个月，定期监测婴幼儿体格指标以保证婴儿健康生长等。

针对老年人提出的20条营养素养核心信息，强调老年人需要充足的食物摄入，预防营养缺乏现象发生；注重食物种类的多样性，以谷类为主，摄入优质的蛋白质和高钙食物；合理选择并搭配食物等。

除了营养素养核心信息，还制定了“中国居民营养素养评估工具”，用于对居民营养素养做评估和监测。