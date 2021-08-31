上海消保委实测田园主义全麦面包：能量高出宣传40%

图片来源：上海市消保委官微

人民网北京8月31日电 （记者孙红丽）“号称销售第一、薇娅带货的田园主义全麦面包，实测能量高出宣传40%。”8月30日，上海市消保委官微发布检测报告，称田园主义全麦面包低标能量。8月31日，上海市消保委官微再次发文解读，并表示食品的营养标签是消费者知情权的重要保障。如实标注是企业的义务。低标乱标不仅是不诚信行为，更是对消费者不负责任。

图片来源：上海市消保委官微

根据上海市消保委官微发布的信息显示，此次实测的田园主义全麦面包，外包装营养成分表标称的蛋白质含量为6.4g/100g，脂肪为1.0g/100g，碳水化合物为33.5g/100g，这些物质总和为40.9g/100g，但剩余59.1%的成分并未标明。上海市消保委将这款面包送往专业机构检测，结果碳水化合物比标称多出约16%，所含能量比宣传的多出40%。

上海市消保委援引专家解读称，碳水化合物是指糖（单糖和双糖）、寡糖和多糖的总称，是提供能量的重要营养素。食品中碳水化合物的量可按减法或加法计算获得。减法是以食品总质量为100，减去蛋白质、脂肪、水分、灰分和膳食纤维的质量，称为“可利用碳水化合物”；或以食品总质量为100，减去蛋白质、脂肪、水分、灰分的质量，称为“总碳水化合物”。在标签上，上述两者均以“碳水化合物”标示。

显然，通过专业分析，可以发现田园主义产品标签标识的是可利用碳水化合物33.5g/100g；而实验室的报告提供的是总碳水化合物的数据45.7g/100g，经过计算也可以得到检测出得可利用碳水化合物的数值：将总碳水化合物45.7-总膳食纤维6.88=可利用碳水化合物38.8g/100g。碳水化合物的实测值是标注值的116%。

营养标签上标示的能量主要由计算法获得。即蛋白质、脂肪、碳水化合物等产能营养素的含量乘以各自相应的能量系数（蛋白质17kJ/g、脂肪37kJ/g、碳水化合物17kJ/g)并进行加和，能量值以千焦（kJ）为单位标示。产品能量的标示值是764kJ/100g，检测报告中根据实测数据直接计算出来的能量实测值是标示值的139%。参照产品标签标识方式，计算时考虑膳食纤维提供的能量，则实测能量值为1001kJ/100g，是标识值的131%。蛋白质则实测值为16.4g/100g，而标示值为仅为6.4g/100g，实测值是标示值的256%。钠的实测值是249mg/100g，而标示值是107mg/100g，实测值是标示值的233%。