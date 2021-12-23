不去查体就没事？45.2%受访青年表示害怕参加体检

如今，越来越多的人认识到了健康体检的重要性，不少用人单位都会为员工安排年度体检，但也有些年轻人对体检抱有抵触情绪，不太想参加。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网发布的一项针对1144名青年的调查显示，45.2%的受访青年表示害怕参加体检，其中95后受访者表示害怕体检的比例最高，为52.3%。对于参加体检有所顾虑的原因，68.1%的受访青年担心体检会查出身体有问题。97.2%的受访青年表示体检会促使自己更注重身体健康。

此次调查的受访者中，男性占43.5%，女性占56.5%。00后占14.7%，95后占24.6%，90后占37.4%，85后占23.3%。职场人士占72.1%，在校学生占22.2%，待业者占4.6%。

52.3%受访95后青年表示害怕参加体检

今年28岁的陈海涛（化名）就职于北京某社会组织，早在几个月前，他所在的单位就发出了职工健康体检的通知，但他近期才完成了体检，“一方面是平时工作比较忙，老是忘记，另一方面其实有点‘鸵鸟’心态，觉得只要不去查，身体就没毛病”。

年轻人如何看待体检？调查显示，45.2%的受访青年表示害怕参加体检，其中37.2%的受访青年表示有点怕，8.0%受访青年表示非常怕。交互分析发现，95后受访者表示害怕体检的比例最高，为52.3%，其次是90后，为46.0%。

在河北某高职工作的邢天舒今年参加了学校统一组织的健康体检，她表示在体检前其实是有所顾虑的，“主要是担心自己的身体有问题，害怕检查出大毛病。所以检查前会比较忐忑和紧张”。

对于体检的顾虑，68.1%的受访青年担心体检会查出身体有问题，49.8%的受访青年担心自己隐私被泄露，35.7%的受访青年对检查项目有点害怕。

现居西安的95后李娜表示，如果可以选择的话，自己更愿意去三甲医院进行体检，“感觉会更踏实，检查出来的结果更加专业可信。而且如果发现有什么毛病，也方便听取医生的建议”。关于个人隐私保护的问题，李娜觉得只要是在正规的地方体检，这方面做得都挺好的，不会担心个人隐私或者信息被泄露，“之前体检完，需要自己到医院取纸质报告，找医生分析结果，这一过程基本不会存在隐私泄露问题，所以挺安心的”。

仍在读研究生的董心怡为了考教师资格证，花300多元参加了一次体检，她感觉现在市面上体检的价格并不低，有的体检套餐要一两千元，更高的也有，“如果是完全自费的话，还挺有经济压力的”。

受访青年参加体检的其他顾虑还有：排队等候时间长（35.8%），体检需要自费/部分自费，费用高（31.1%），体检环境不好（21.6%），觉得身体很健康，检不检无所谓（12.2%）等。

超九成受访青年表示体检会促使自己更注重健康

在邢天舒看来，一年一度的健康体检是必需的，“我们办公室有位老师就是体检查出的癌症，如果每年都能坚持体检，即使发现问题，也能早发现早治疗，不会耽误病情”。

体检会促使大家更加注重自己的身体健康吗？97.3%的受访青年会，其中42.1%的受访青年表示很大程度上会，55.2%的受访青年表示一定程度上会。仅有2.7%的受访青年表示完全不会。

看到自己的体检报告，邢天舒松了口气，“这次体检没有太大的问题，各项指标都在正常范围内”。但她也表示体检之后会更注意身体健康，“尤其是少点油腻外卖，少喝奶茶，改变不良的饮食习惯”。

为了保持身体健康，71.5%的受访青年表示会调整生活作息，改善生活习惯，67.1%的受访青年表示会注重饮食规律，营养健康均衡，57.8%的受访青年表示会多运动健身，提高身体素质。其他还有：找到合适的解压方式，保持心情愉悦（51.1%），努力保持工作/学习与生活平衡（32.6%），定期检查身体，有不适及时就医（21.9%）等。

陈海涛觉得，自己身体状况怎么样其实心里多少有点儿谱，体检只是反映身体状况的一种方式。他认为无论体检结果如何，都应该保持健康的生活节奏，“不是说体检结果显示身体状况很好，就有了放纵的资本，也不是说体检结果有些问题，就整天担忧。健康的生活习惯很重要，保持心情愉悦也很重要”。（见习记者 王志伟 实习生 杨哲）