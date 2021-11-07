酵素浴宣称治病 “活埋式”养生靠谱吗？

近日，一些网红主播在多个短视频平台中推荐一种名叫酵素浴的养生手法。视频中，主播被埋在一个充满黑色“泥土”的浴缸里，称此类酵素浴可以减肥、排毒甚至治病。对此，有医学专家表示，酵素浴能治病的说法并不成立，如患有疾病应及时就医，听从医生建议进行治疗。目前已有酵素浴经营机构因发布涉及疾病治疗功能的酵素浴广告，被相关部门责令处罚。

现象

“活埋式养生”视频热传

商家宣称：酵素浴可治病

躺进浴缸，身埋“泥土”……近日，一种名叫酵素浴的“活埋式养生项目”在多个短视频平台被频频推荐。有主播表示，被“埋”后会感觉浑身发热，还有主播称，做酵素浴10分钟相当于运动两小时，可以“躺着瘦”，甚至有主播直言此类酵素浴可以“排毒”“治病”。

北京青年报记者检索发现，类似这样经营酵素浴的商家已出现在全国多地。商家点评网站的信息显示，此类酵素浴的单次收费在128元到400元不等。有商家宣称：“酵素浴可以消除疲劳、失眠、便秘等。”并表示，“酵素浴能提高体温，让毒素随汗水排出体外。”

在北京的一家经营酵素浴店铺里，北青报记者看到了一个木制的大浴缸，里面放着看上去和网上热传视频中一模一样的“泥土”，商家表示，这些“泥土”的主要成分是木屑粉，另外还有中药和“酵素”。

酵素浴时，客人会穿上浴袍躺进浴缸里，然后被含有酵素的木屑粉埋起来，“这些‘泥土’会自己发热，温度能达到60到70摄氏度，客人躺在里面就能获得多种养生效果。”

体验一次酵素浴的花费约300元。商家表示，平时来泡酵素浴的客人很多，多是女性客户，“周末要提前至少两天预约。”

调查

“营养素”主料为粮食粉

每斤仅两三元

北青报记者注意到，除了在全国多地出现的酵素浴店外，在网络上还有不少主打为商家提供经营酵素浴原材料、设备的商家。

据一位自称能够提供相关支持服务的商家介绍，开一家酵素浴店几乎没有门槛，不需要掌握专业知识和技术，如果自己有经营场地，只需要不到1万元就能开起一家酵素浴店。

商家称，最小型号的酵素浴缸连同木屑等，一套只需要8000多元，能供5人使用的浴缸一套下来也只需要1万多元。“两三万就能开一间相当规模的店了。”

商家表示，浴缸中的木屑粉购买后基本不用再更换，“这个木屑粉会有一些木香味，如果使用久了，换木屑粉只是为了让香气更浓一些。”据介绍，在经营中，需要定期更换的主要是“营养素”，“大概每隔两三天，可以往浴缸里放几斤‘营养素’。”

那么这些营养素究竟是什么呢？商家表示，营养素的主要成分是打成粉的粮食和一些中药粉，客人感受到木屑粉热，其实就是粮食粉发酵产生的。这样的营养素，每斤仅需两三元。

说法

酵素浴尚不属医疗项目

养生作用未得到科学认证

曾经在河南郑州体验过酵素浴的张女士向北青报记者表示，她经朋友介绍做过两次酵素浴，“当时也是觉得新鲜，加上朋友一再向我推荐，就去了一次，大约花费了300元。”张女士表示，此前她曾希望通过做酵素浴，改善她的皮肤状况，可是第一次酵素浴后，感觉自己身上发痒，“后来我第二次去做酵素浴后，又出现了发痒的情况，很担心，所以就没有再去过。”

针对泡酵素浴是否会传播皮肤病的问题，有商家表示会一客一消毒，但也有商家坦言自家酵素浴的木屑不需要做消毒工作。几乎所有商家均宣称，由于木屑内温度较高，细菌无法生存，因此不会传染疾病。

北京一所三甲医院的中医科医生向北青报记者介绍，从本质上说，酵素只是一种酶，此类物质对于人体的养生作用还没有得到科学认证。该医生表示，从原理上来说，如果酵素真的有养生作用，那应该像药浴那样，和皮肤接触。而大多数酵素浴都选择让客人穿上浴袍，实际上很难有效果。但如果让皮肤直接接触木屑粉等，没做好一次性更换或者消毒措施，就存在皮肤疾病交叉感染的隐患，“像日常消毒，都需要使用100摄氏度的沸水，并持续一段时间后才能有效果。”

“从道理上来看，穿着浴袍做酵素浴和我们拿热毛巾敷脸差不太多，养生的效果有限。而直接接触木屑、中药等，还可能存在过敏、发炎等风险。”该医生表示，目前酵素浴尚不属于医疗项目，如果有患者身体出现问题，应该及时就医，听从医生的建议进行治疗。

此外，有市场监督管理部门工作人员向北青报记者表示，目前酵素浴还属于新生事物，缺少相应的标准。但公开资料显示，已有部分酵素浴经营机构因宣传广告存在问题遭到相关部门的处罚。

文/本报记者 屈畅 见习记者 王婧懿