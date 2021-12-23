出血热“碰瓷”草莓 辟谣和科普必不可少

今冬的草莓刚刚上市，就被出血热“碰瓷”，送上了热搜。近日，西安出现多例出血热患者，“吃草莓会得出血热”的流言随后开始在社交媒体流传。相关专家表示，“正常的草莓生产基地，只要没有鼠疫，一般草莓上不会携带汉坦病毒，因此，吃草莓和出血热没有直接关系。”（12月22日《科技日报》）

出血热是由携带汉坦病毒的鼠类传播的自然疫源性传染病，也是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。该病一年四季均可发病，也有明显季节高峰，我国部分地区的疫情较重，但今年与往年相比，发病人数并没有明显增加。因此可以说，人类与这种疾病和平共处了很多年，假如这个话题没有被人为地炒热，人类和出血热原本可以相安无事，更不会与草莓生硬地扯上关系。因此，在应对此类谣言时，辟谣和科普必不可少。

从传染病学的角度来看，出血热的传播不仅人传人现象极为罕见，而且从鼠到人传播，也必然要满足三个条件，即传染源、传播途径、人群易感性。由于冬季气温较低，北方的草莓种植均在大棚之内，防鼠都做得很好，传染源和传播途径这两个关系因素不存在，可以看出，“吃草莓会得出血热”纯属无中生有。这些基本常识，是当前辟谣和科普的主要依据。

问题在于，这样的谣言一旦出现，无论怎么辟谣和科普，莓农的损失已无法挽回，甚至仍然会不断扩大。对于大众而言，“宁可信其有、不可信其无”是普遍心理，在这方面表现得谨慎一些，损失的只是口福，却能免于患病的风险，两者的分量不对等，“不吃”就会成为更普遍的选择。明知为谣言，但相关食品的销量仍然会深受谣言影响，是很普遍的一种现象。

很多莓农一年的收成就指望一季的草莓，出血热“碰瓷”草莓，将使很多莓农陷入绝收的困境当中。相信任何心地善良的人，都不愿意看到莓农们无故受此伤害。在该话题上，民众若能做到不信谣不传谣，并且恶意造谣和传谣者能够得到相应惩戒，这场风波就有望尽快平息，

与出血热相关的传染病知识才能跑赢谣言，莓农们也才能从当前的困境中走出。（唐传艳）