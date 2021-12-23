“医药民生账”中的“增”与“减”

三批集采次次瞄准“用药痛点”，400余个拟中选产品平均降价约50%；医保谈判再纳新药好药，首次为高值罕见病救命药“亮绿灯”；集采高值医用耗材再度“发力”，人工关节平均降价82%；门诊费用跨省直接结算全面启动，异地就医服务再升级……

2021年，医药领域交出的“民生账本”可圈可点，这背后“增”的是民生福利，“减”的是百姓负担。

“一粒药”里的“民生账本”

“集采后，买药的花费明显变少了。”来自江苏泰州的患者周雨（化名）身患胆囊恶性肿瘤，手术后需使用吉西他滨、奥沙利铂进行化疗。

在集采前，周雨一个疗程（21天）的用药花费约2640元，集采后，使用同一厂家药品，一个疗程仅花费约480元，化疗费用降低约82%，患者经济负担明显减轻。

自10月31日起，第五批国家集采结果在江苏全面落地执行。执行仅1个多月的时间，江苏已经完成该批集采合同采购总量的18.9%，合同采购总金额的15.4%。

随着药品集采工作常态化制度化后，国家医保局在2021年先后开展了三批国家药品集中带量采购。其中，前两批国家药品集采拟中选产品已在全国范围内实现落地。

药品集采“国家队”还在2021年首次涉足生物制药领域，对糖尿病临床常用的二代和三代胰岛素进行集采，首年采购需求量达2.1亿支，并将于2022年上半年落地。

同样是为老百姓减轻用药负担，2021年岁末的医保目录谈判备受关注。此轮谈判共有74种新药进医保，涉及癌症、高血压、新冠肺炎等多个领域，并首次纳入高值罕见病用药，这为患者用药带来了更多选择。

纳入更多好药、新药只是第一步。为方便更多患者尽快用上这些药品，国家医保局会同国家卫健委共同推进药品“双通道”的建立，通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，打通患者用药“最后一公里”。

高值医用耗材集采再“发力”

首批国家集中带量采购中选的冠脉支架在今年1月1日落地，均价700元的冠脉支架惠及大量患者。

据国家组织高值医用耗材联合采购办公室最新数据，2021年1至11月，医疗机构共使用中选产品冠脉支架131.14万个，相较集采前去年同期使用数量增长33.46%。

“2021年1至11月，中选冠脉支架采购金额8.11亿元。”国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪说，相比较集采前的价格，中选支架自落地后已节省支架费用142.88亿元。

2021年9月，第二批国家高值医用耗材集采将“发令枪”瞄准人工关节，对人工髋关节和人工膝关节进行集采。

中选的人工关节预计从2022年3至4月份开始陆续投入使用。集采后，拟中选的人工髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，人工膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右。

“对集采降价可能带来的手术量激增，我们将做好准备，让患者真正享受到改革红利。”天津市天津医院院长马信龙表示，这次集采中标的产品与医生之前的使用偏好一致性较强，而且将伴随服务的价格也纳入竞价，保证医疗行为能够顺利实施。

业内人士表示，从均价700元的冠脉支架到进入“千元时代”的人工关节，体现了国家深化高值医用耗材治理的决心。随着制度框架和规则更加成熟，高值耗材集中带量采购将进入常态化，这也能够进一步推动解决高值医用耗材价格虚高的问题。

就医便民举措“落点多”

“现在医保政策好了，我在异地看病方便多了。”12月初，来自海南三亚的肾病患者胡海云，在云南省红河州泸西县人民医院特殊门诊看病取药花费约600元。随后，她通过国家异地就医结算平台，按海南省医保政策办理好直接结算，共报销了508.82元。

受益于跨省异地就医直接结算的便利，更多像胡海云一样的患者不需要再邮寄报销单、委托亲属，以往花费一两个月才能办好的跨省异地就医直接结算只需“动动手指”，就可以在线上完成办理。

据介绍，门诊费用跨省直接结算服务已经覆盖全国97.6%的统筹区和12万家定点医疗机构，门诊累计结算突破1000万人次。

提供跨省异地就医直接结算服务、加快推进全国统一的医保信息平台建设、开通医保电子凭证、医保关系转移接续……2021年多项就医便民举措同时推进，进一步解决群众的急难愁盼问题，让看病就医服务更加便捷。

“医保电子凭证全渠道激活授权用户数已超过9.7亿，接入定点医疗机构超过34万家、定点零售药店超过37万家。”国家医保局副局长李滔介绍，随着电子信息技术的发展，国家医保局为每一位参保群众提供了电子身份标识——医保电子凭证。

参保人员可以通过医保电子凭证在全国、全渠道办理医保业务，有效提高医保业务的办理效率，这将进一步打通医保服务的“最后一公里”。（记者彭韵佳、栗雅婷、林碧锋、邱冰清）