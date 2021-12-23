老人、小孩接种新冠疫苗反应大？权威回应来了

当前，我国各地正在推进新冠疫苗的接种工作。在疫苗接种过程中，一些人担心老年人和小孩的疫苗接种的不良反应大。在近日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，专家给出了权威解答。

对于3到11岁人群的新冠疫苗接种，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，目前在3到11岁儿童当中紧急使用的疫苗，有中国生物北京所疫苗、武汉所疫苗，还有北京科兴中维的新冠灭活疫苗。“根据前期临床试验的结果来看，这三种疫苗儿童接种之后都有很高的中和抗体阳转率，抗体水平跟成人相当，有的还高于成人。”

对于疫苗接种后的不良反应，王华庆表示，目前3到11岁儿童疫苗接种已经超过1.4亿，从监测结果来看，不良反应总体上平稳，没有出现异常情况。“在发生的不良反应当中也跟其他人群一样，主要是发热，还有局部的反应，这些绝大多数都属于一般反应。”

王华庆同时提示，根据已经发布的新冠病毒疫苗接种技术指南，不适合接种新冠疫苗的儿童则不要接种。主要情况包括以下↓↓↓

对于部分公众担心老年人身体弱，尤其在有一些基础疾病的情况下，接种新冠疫苗会不会引发不良反应的问题，王华庆表示，目前我们国家使用的新冠病毒疫苗在获得批准之前都开展了临床试验，包括老年人群的临床试验。临床试验结果显示，老年人接种疫苗之后有良好的安全性。“通常情况下，即使有基础疾病的人，严格把握禁忌情况下，接种疫苗不会增加严重异常反应。”

对于大家关心的老年人接种新冠疫苗加强针，是否有额外的风险或增加不良反应的情况，王华庆表示，根据前期临床试验加强针的研究结果来看，疫苗有良好的安全性和免疫效果。目前不良反应监测系统监测结果显示，加强针接种之后不良反应发生情况没有超过既往，包括第一针次、第二针次发生的情况。从发生不良反应的类别来看，主要是一般反应，不良反应当中异常反应的主要是过敏性皮疹。“从目前的结果来看，严重的不良反应在加强针当中也是非常罕见的。”

王华庆提示大家，如果受种人在接种疫苗尤其是加强针时，出现了怀疑疫苗不良反应的情况，要及时报告给接种医生，方便及时开展相关调查和相关诊断。

对于有些老年人在接种新冠疫苗之后出现了一些不适的症状，被判定为偶合反应的情况，王华庆在之前举行的国务院联防联控机制新闻发布会上曾表示，偶合反应是指接种疫苗时，受种者正好处于某种疾病的潜伏期或发病前的状态，接种疫苗后，这个疾病巧合发生。

根据监测结果和偶合反应发生规律来看，60岁以下的人群，偶合反应发生率比较低，60岁以上的人群，偶合症发生率稍高一些。“60岁以上的老人，有一些是处在基础性疾病的潜伏期，还有一些已经有了基础性疾病，在这个时候可能会出现发生或复发的情况，这都属于偶合反应。”

对此，王华庆提示大家，老年人接种疫苗的时候，假如有基础性疾病，一定要在稳定期来接种疫苗，在接种疫苗的过程中要把自己的情况和接种医生说，也要把自己现在是不是处在一个稳定期的情况、有没有其他严重病症的情况告诉接种医生，这也是把这种偶合反应风险降到最低的措施。（ 文案/海报设计：王莹 根据国务院联防联控机制新闻发布会内容整理 ）