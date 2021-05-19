爱戴耳机听歌 差点丢了工作

“医生，我耳朵是不是要聋了？”一个小伙子拿着听力检查单急匆匆进入职业健康检查诊室。他是汽车行的钣金工，这次检查结果提示听力异常。钣金工种会长时间接触噪声，如果从业者的听力下降到一定程度，出于职业保护，将会被调离岗位。

但是，患者所在单位的防护工作做得不错，工作环境的噪声也符合国家要求，且与他同时进厂的工友听力都正常。怎么偏偏他的耳朵出了问题呢？医生仔细询问和检查后发现，患者的听力下降与他爱戴耳机听歌产生的“非职业性”噪声有关。

现在有很多年轻人有戴耳机听音乐的习惯，有的人连走路、吃饭都不摘下耳机。有报道称，耳机的声音强度最高可达120分贝，这已经远超一般噪声工作环境的噪声强度（85分贝）。可想而知，长时间高音量戴耳机听歌，对耳朵是一种噪声性刺激，可能会导致耳鸣、耳朵不适，甚至引发听力下降。这位患者日常工作环境的噪声在80分贝左右，每天工作4-6小时且佩戴降噪耳塞，虽然他才工作5年，但戴耳机听歌的习惯已经持续了10年。

医生要求患者改掉戴耳机高音量听歌的习惯，并重新复查听力，明确真实听力情况。复查结果显示，虽然他的听力有所下降，但还没有达到不能从事噪声工作的程度，更不会影响语言交流。医生提醒，已经发生的受损听力难以恢复，但只要改掉戴耳机高音量听歌的习惯、坚持工作中佩戴降噪耳塞、定期进行职业健康检查，是可以防止听力进一步受损的。

人的耳朵由三部分构成，分别负责收集声音、传导声音和转换声音。耳朵最怕嘈杂的声音，无论是否从事与噪声有关的工作，大家在生活中都要注意保护听力。下班后尽量少接触人为产生的“非职业性”噪声，建议选用质量合格的耳机并控制每次的使用时间，同时避免在背景嘈杂的环境下，如飞机、地铁、公交车上使用。

（作者：北京大学第三医院职业病科医师）