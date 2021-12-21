冬至养生要注意哪些问题？专家这样建议

人民网北京12月21日电 （记者乔业琼）冬至，又称冬节、长至、亚岁等，既是二十四节气中一个重要的节气，也是中国民间的传统节日。“冬至大如年”，足以见古人对冬至的重视。那么，冬至养生要注意哪些问题？中国中医科学院西苑医院耳鼻喉科主任医师徐春英表示，要遵循“冬藏”的原则，做到多“储蓄”、少“透支”， 适应气候的变化，才能预防一些春季疾病比如过敏性鼻炎、过敏性咳嗽的发生。

徐春英建议，要忌食寒凉生冷食物。过敏性鼻炎和咽喉炎是由于肺、脾、肾三脏气虚，加以外感风寒侵袭鼻窍所致。而寒凉生冷食物如生冷瓜果、凉水、凉菜等最易损伤肺脾阳气，加重虚寒症状。

“鼻、咽部最容易受外界环境的影响，要注意避免冷空气的刺激，在寒冷的冬季和多霾的天气戴口罩出门能有效保护咽喉。”徐春英表示，每天用生理盐水含漱、冲洗鼻腔可改善鼻、咽部的环境，预防细菌病毒感染，改善局部的免疫状态。

徐春英介绍，冬至的时候可以适当的“进补”。通过补益人体气血阴阳的食物来达到益气健脾补肾功效，提高机体的免疫力，提高自身抗过敏性疾病的能力。比如补阳包括羊肉、虾类、核桃仁、韭菜、枸杞子等，有补中益气，温肾助阳的功效，适用于有经常遇冷打喷嚏、流清涕，畏寒怕冷，四肢不温，腰膝无力等症状的人。补阴食品，如银耳、木耳、梨、龙眼肉、桑椹等对咽干咽痒的人有好处。

最后，徐春英提醒，尽量不要熬夜，这样有助于顾护人体阳气。

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