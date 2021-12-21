冬吃萝卜夏吃姜？现在吃姜正当时

俗话说“冬吃萝卜夏吃姜，不找医生开药方”。在中国的饮食文化和中医药知识中，姜都占有重要地位。夏季宜吃姜，但其实冬季也同样适宜吃姜。

生姜、干姜、炮姜

本领各不同

我们常用的姜类有生姜、干姜、炮姜。生姜辛温，归肺脾胃经。

其实，生姜、干姜、炮姜本为一物，均能温中散寒，适用于脾胃寒证。但由于炮制的方法不同，其性能亦异。生姜长于散表寒，又为“呕家之圣药”；干姜辛热，善守中，偏于祛里寒；炮姜则善走血分，长于温经止血。古人对这些姜简单概括为“生姜走而不守，干姜能走能守，炮姜守而不走”。但在日常养生中，我们用得最多的是生姜。

吃姜的好处不少。体质偏寒者通常怕冷、手足发凉，吃冷食后易腹泻，吃姜能温中驱寒，防寒邪伤脾胃，避免消化不良。

姜可止呕，有晕车、晕船苦恼的人，在途中含几片姜，或喝点姜水可以改善症状。当吃饭不香或饭量减少时，吃点姜，能改善食欲，增加饭量。如果患了风寒感冒，喝一碗热姜汤、粥等，症状就会有所改善。如有鱼、虾、禽肉中毒，或者误食木薯、野蘑菇或生半夏、生南星等药物之毒，都可以用姜来解毒。

冬季用姜方法多

养生清单请收好

冬季用姜可以根据不同人群的需要，制定养生方案。

姜红茶 中药与茶叶也并非不能同服，姜红茶就具有调理肠胃的作用。姜红茶的做法：取红茶1至3克、鲜姜3片，放茶杯里以沸水冲泡，加盖焖3至5分钟，每天喝1至2次即可；也可用鲜姜15克，榨汁后调入红茶水中。

姜枣茶 生姜具有温中散寒、发汗解表的作用，用生姜大枣泡水，具有温中散寒、调和营卫的作用，对于冬季初感外界风寒疗效非常显著。

姜汁撞奶 对于患有胃溃疡的人群，姜汁撞奶可护胃。生姜汁两到三勺，倒入半斤煮沸的牛奶中，放温后，清晨空腹饮用。牛奶和姜汁可在胃黏膜的溃疡面上形成一层保护膜，防止胃酸的侵蚀。

生姜粥 对于脾虚便溏的人群，生姜熬粥也值得推荐，做法：取大米50克，洗净后加水熬粥，快熟时加入姜片10克，煮至米熟即可，趁热服食。

醋泡姜 生姜具有独特的辛辣味，可以刺激味蕾，健脾开胃，而醋有开胃活血的作用，用醋泡姜能调理脾胃，促进消化。姜主发散，醋性收敛，姜中加入醋后，两者的作用互相提升，既升阳气，又疏发肝气。醋泡生姜具有疏肝养胃的功效，适合脾胃虚寒和消化不良的人食用。做法：第一步，先把鲜姜切成薄片；第二步，把切好的姜片放到干净的空瓶子里，倒入米醋（米醋一定要没过姜片），加少量糖和盐，拧紧瓶盖后放到冰箱的冷藏室里储存，3天后便可食用。每天早晨取出2至4片姜，可以配小米粥食用。

生姜泡脚 可以温阳通络。阳气不足的人一般手脚冰凉，容易怕冷，经常腹泻，消化不良，精神不振。此时可用生姜切片，大火煮开后，加水泡脚。注意温度一定要适宜，水温以40℃至45℃为宜，泡脚时间不要超过半小时。

吃姜要卡点

否则影响睡眠伤肠道

姜虽好，但使用时也有诸多注意事项。生姜的养生运用范围宽广，但并不是适合每一个地区不同体质的人。我们需要擦亮眼睛，分清具体情况。

腐烂的生姜会产生一种毒性很强的物质——黄樟素，它可使肝细胞变性、坏死，甚至诱发肝癌、食道癌等。生姜食用前一定要仔细观察。

吃姜并非多多益善。服生姜过量致鼻衄的事件屡有发生。从中医角度分析，由于当事人短时间内大剂量服用生姜，使机体骤受燥邪之害，积热化火，耗伤津液，扰动血分，迫血妄行，上循清窍，导致鼻衄。现代研究提出了吃姜一次不宜过多，以免吸收大量的姜辣素，再经肾脏排泄过程中会刺激肾脏，并产生口干、咽痛、便秘等“上火”症状。

此外，姜适用于胃寒之人，也就是经常腹泻、四肢不温、怕冷喜暖的患者。凡属阴虚火旺体质者，经常口干、眼干、鼻干、皮肤干燥、心烦易怒、睡眠不好的人不宜多吃姜。或内热较重者，患有胃热呕吐、痔疮出血、痈肿疮疖等，不宜食姜。

吃姜还要看时辰。早晨，人的胃中之气有待升发，吃点姜可以健脾温胃。到了晚上，人体应该是阳气收敛、阴气外盛，因此应该多吃清热、下气消食的食物。现代研究也表明姜酚刺激胃肠道蠕动，白天可增强脾胃作用，夜晚会影响睡眠、伤及肠道。

生姜红枣水只适于风寒感冒或胃寒患者，风热感冒不宜用生姜。风寒感冒或淋雨雪后出现畏寒、发热时，食用生姜有助于寒气发散外泄，可温中暖胃。风热感冒非寒邪引起，因此不宜单用生姜。此外，服用鲜姜汁可对付受寒引起的呕吐，其他类型的呕吐则不宜使用。（李杨帆 北京友谊医院）