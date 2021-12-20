这些水果的热量比肉还要高

新鲜水果富含维生素、矿物质和膳食纤维，适当吃水果对于保持肌体健康、防衰老是有好处的。不过，大家要注意，吃水果一定要“适量”，过犹不及。如今吃水果减肥、美容等说法深入人心，有那么一些朋友常常大量、超量吃水果，甚至用水果代餐吃。

水果只能作为正餐之外的补充。水果中水分多，通常糖分也不少，但是蛋白质很少，而且几乎没有人体必需的脂肪酸，单吃水果远远不能满足人体对宏量营养素的需求。如果长期脂肪酸摄入不足，会使人患蟾皮病，表现为皮肤干燥、粗糙、疙疙瘩瘩。

吃水果饱腹感往往不够强，加之水果甘甜可口，一不小心就会吃超量，水果里的果糖摄入过多，会催人老化。

其实，水果中糖分并没有大家想象的那么低，有的水果甚至比肉类的热量还要高。

常见新鲜水果热量多在20-250kcal/100克之间，很多水果热量含量甚至超过肉类。比如牛油果、榴莲、鲜枣热量不低于牛肉、鸡肝、乌鸡、猪腰和鸭胸脯，吃一根300克左右的香蕉，会摄入279Kcal的热量，比吃100克鸭肉或羊肉摄入的能量要多。另外，沙棘、芭蕉、菠萝蜜和山楂的热量都在100Kcal/100克以上。

此外，还应注意的是，水果晒干以后能量普遍不低，不要多吃。同等重量的葡萄干、杏干、桂圆肉、干枣、柿饼所含的能量都比牛羊鸡鸭肉要高。

所以，朋友们吃水果绝对不要超量，对于一般健康成人，每天可吃200-350克新鲜水果，约1-2个拳头大小。

如果血糖偏高，在血糖允许的情况下，一天的水果不要超过200克（净重），相当于一个大苹果的二分之一。总之，每天好好吃三顿饭，才是健康的基础。（于康 北京协和医院临床营养科教授）