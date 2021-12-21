疫情防控要确保做到放假不放松（国务院联防联控机制发布会）

本报北京12月20日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制20日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，当前，89个国家和地区报告了奥密克戎变异株，我国部分周边国家疫情快速增长，“外防输入”压力持续增大。元旦、春节临近，要始终紧绷疫情防控这根弦，加强值班值守，落实“四早”要求，强化闭环管理，一旦发生疫情，快速、坚决、果断处置，第一时间阻断蔓延，确保做到放假不放松、闭环闭得住、防控防到位、措施有温度。

交通运输部应急办副主任周旻表示，交通运输部门将严格落实“外防输入、内防反弹、人物同防”的总体要求，进一步做好“两节”期间交通运输疫情防控工作，一是进一步加强重点时段部署安排，二是进一步加强道路客运远端防控，三是进一步加强重点民生物资运输保障。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，我国海运航线和服务网络遍布全球，入境国际航行船舶日均400余艘次。为进一步精准做好国际航行船舶船员的疫情防控，保障国际海上物流供应链畅通，国家移民管理局采取了“推行一个码、设立一通道、严格三个不”的措施。具体是：全面推行中国边检登轮码，设立海员入境专门通道，严格落实非必要“不登轮、不登陆、不搭靠”措施。

“截至目前，边检登轮码注册用户已超过8.5万，覆盖的港口泊位超过3800个，移民边检机关已向属地联防联控机制预警推送高风险国际船舶数据4100余条，配合溯源流调2000余人次。”刘海涛说。

海关总署卫生检疫司副司长李政良表示，海关按照“四早”要求，密切监测境外疫情、病毒变异等最新情况，对奥密克戎变异株流行国家或地区的人员、交通工具、货物等加强综合研判与分析，强化针对性措施。从严从紧做好入境交通工具登临检疫，对来自重点国家或地区的入境人员严格实施健康申明卡验核、“两道”体温监测、医学巡查、鼻咽拭子和口咽拭子“双采双检”等工作，充分排查所有入境人员涉疫风险。

截至12月19日，全国累计报告接种新冠疫苗26亿8429万剂次，完成全程接种的人数为11亿9346.6万人。

《 人民日报 》（ 2021年12月21日 02 版）