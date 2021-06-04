“突聋”不可拖延治疗（名医讲堂）

“突聋”是突发性耳聋的简称，是指突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失，即在72小时之内发生且相邻两个频率的听力下降20分贝以上。

“突聋”在各个年龄段都可能发生，但40—50岁发病率最高。这个年龄段的人群，身体机能有所衰退，并且工作压力、生活负担普遍偏大，“突聋”便容易乘虚而入。

突发性耳聋是由毛细胞功能障碍导致的，除了突然发生听力下降以外，80%—90%的患者伴有耳鸣，50%的患者出现耳朵发闷的情况，30%的患者会有头晕不适的症状。“突聋”并非只会单侧发病，有2.3%左右的人群会双侧发病。

一旦得了“突聋”，必须要进行抢救性治疗，越早治疗治愈率越高。总体来说，一定要在3周之内到医院完成治疗。发病一周以内的治疗效果，比发病两周以内的治疗效果要好得多。如果出现了上述症状，一定要及时就医。

“突聋”一般不需要住院，主要通过输液、口服药的方式治疗，在门诊就可以完成。突发性耳聋大多数都可以治愈，但对于病情非常严重、合并眩晕症状、患有糖尿病或高血压等慢性病的患者，治疗效果可能达不到预期，不能完全恢复。此时，就需要患者佩戴助听器。

突发性耳聋的规范治疗一般为10天。如果治疗效果不满意，可以再进行一个疗程。病情较为严重的患者，可以考虑高压氧治疗、中耳激素注射治疗等方法。通过这些治疗手段，大多数患者都可以康复。

“突聋”是一种原因不明的听力突然下降，首次治疗痊愈后，不代表致病因素也被消除了，所以“突聋”是会复发的。糖尿病、高血压、代谢紊乱、烟酒无度都是其重要的发病因素。值得强调的是，复发患者的症状往往比第一次发作严重，且治疗难度及恢复时间都有所增加。

一般来说，正确佩戴耳机是不会导致“突聋”的。但是，佩戴耳机要注意以下几点：

音量不宜过大。把音量控制在自己舒适的范围内，不要追求震耳欲聋的感觉。

时间不宜过长。不要连续使用耳机超过30分钟，否则容易造成耳朵的听觉疲劳，从而导致噪声型听力下降。同时，听觉疲劳也是诱发“突聋”的一大因素。

尽量避免入耳式耳机。佩戴入耳式耳机后，会形成“堵耳效应”，耳机发出的声音在耳道中形成闭路振响，比开放式声音带来的损伤大得多。

不要在噪音环境下戴耳机。当周围环境声音嘈杂时，使用者为了听清耳机里的声音，会下意识调大音量，这样在不知不觉中对耳朵造成伤害。

（作者为北京朝阳医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 19 版）