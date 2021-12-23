情感主播“演戏”带货 套路太多应予遏制

“母亲重病无人管，继父卷钱跑路没良心”“丈夫出差5个月，老婆却怀孕4个月”“善良女人流落街头，无良老公吃香喝辣”……在短视频平台上，不少情感主播打着伸张正义的旗号，以连麦或现场调解的方式，处理着一桩桩情节离奇的家庭纠纷。直播间里，成千上万的观众在为当事人打抱不平时，全然不知这只是对方故意编排的一场戏，更没想到自己正落入他们设下的带货圈套。（12月22日《北京晚报》）

直播带货风生水起，不仅仅有明星艺人纷纷走进直播间，成为了带货达人，还有一些情感主播也用自己的方式带货。他们打着调解纠纷和矛盾的幌子，在镜头前要么正义凛然，要么义正词严，看似帮助当事人调解矛盾、解决纠纷，但是等到直播间观众多了，粉丝上来了，马上摇身一变，开始兜售各种各样的产品。

这种带货可能存在的问题有：第一，这些所谓的矛盾和纠纷，都是虚假的，镜头前的那些人，也都是一些所谓的“素人演员”，他们不过是在情感主播团队的安排下，照着剧本演戏；第二，他们在直播间所售买的商品，往往货不对板、假冒伪劣、以次充好，消费者拿到产品以后，才发现上当受骗，但是要想维权，却难上加难。

所以说，这不是一种正常的直播带货，而更像是一种套路，一种忽悠，甚至是一场骗局。一方面，找演员按照剧本来演戏，却告诉观众这是真实的，无疑是对观众的一种愚弄和欺骗；另一方面，拿那些以次充好、假冒伪劣的产品卖给观众，也严重损害了消费者的合法权益。

随着这种“演戏式”直播引发的争议和质疑越来越大，此前曾有短视频平台发布《“卖惨带货、演戏炒作”违规行为处罚公示》。公告称，平台已对卖惨带货、编造离奇故事、演戏炒作等行为进行违规处罚。仅30天内，平台便处理相关违规直播间446个，封禁违规账号33个，其中包括10个粉丝超百万主播，另有多位主播被封禁直播权限。

平台必须继续加强监督审核的力度，对这种“演戏式”直播带货应该露头就打，不给其壮大的机会。同时要采取切实有效的措施，通过人脸识别等手段，对已经被封禁的情感主播，要禁止其换一个直播间再次“复活”。（天歌）