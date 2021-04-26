短视频平台主播“卖惨带货”套路多

广经观察

儿童“演”卖惨故事博取粉丝同情，打着“工厂倒闭”“血泪清仓”的名义，编造婆媳矛盾、出轨、破产、未成年寻母等故事卖货……

近日有市民爆料，短视频平台整顿过后，一些打着卖惨带货、演戏炒作的百万粉丝主播销声匿迹，但为了吸引粉丝、增加销售额，仍有主播改变“套路”卖惨。业内指出，当观众的善良与恻隐之心撞上卖家刻意编织的剧本，“卖惨带货”无疑在挑战商业伦理的底线。

现象：孩子下跪卖苹果为奶奶治病筹钱 实为引流带货

在快手一位拥有34.3万粉丝的主播镜头里，一个小男孩下雪天蹲在路边卖苹果，为生病的奶奶筹钱。“看到这个视频的人，给个双击，我买十斤苹果，给我个关注，我把所有的苹果全买了。”主播话音刚落，男孩随即跪下，喊道：“叔叔阿姨，给个双击关注吧，我想给奶奶治病。”这条短视频吸引了12.9万个点赞，超过1652条评论。点开这名主播的主页，可以看到他每天都在快手小店上展示各色零食。不少观众因“小孩卖苹果”而感动，主动在这里下单购买商品表示支持。但记者发现，“小孩卖苹果”的故事在很多人的镜头下上演。“卖苹果的小女孩感动了所有人”“大冷天孩子在卖苹果，好可怜”……一样的故事，一样的画外音，只是换了上传账号与出镜儿童。不少账号除要求观众关注外，更是直接将一些商品展示在评论区。

今年3月，抖音安全中心发布《“卖惨带货、演戏炒作”违规行为处罚公示》。公告称，平台已对卖惨带货、编造离奇故事、演戏炒作等行为进行违规处罚。近30天内，处理相关违规直播间446个，封禁违规账号33个。

背后：剧本和演员培训服务明码标价

据抖音介绍，“卖惨带货、演戏炒作”违规行为主要分三类：一类是以调解感情纠纷为名的卖惨带货。主播在直播间编造婆媳矛盾、出轨、破产、未成年人寻母等故事，演绎调解家庭矛盾、情感纠纷等夸张情节，并以此博取用户的同情心，诱导大家购买直播间内的商品。一类是编造离奇剧情博关注来带货。剧情夸张到什么程度？例如“刚出生就会叫爸爸妈妈”“89岁奶奶生了8斤重儿子”“丈夫去世6年，打工途中又相逢”，在这些主播直播间内时常上演。还有一类是利用用户的同情心来带货。例如，主播经常在直播间里演绎团队矛盾、债务纠纷等剧情，并以此为由头，降价甚至倾家荡产，来夸大商品的价格优势。

网友吐槽很多主播的演戏剧本情节上雷同。记者调查发现，从编剧、演员，到演员培训服务，这类直播背后已有完整的产业链。“拿来即用的短视频小剧本，只需4.5元一份，适合卖家用类产品。”某文化工作室的销售对记者表示，除了现成剧本外，还能定制剧本带货方案，客户只需提供产品信息、价格、出镜人数，售价在20元到几百元不等。

与情感主播连线的演员被称作“麦手”。记者发现，网络上有不少“麦手”招募信息。“一天收入有200元~300元，你跟主播说话唠唠嗑就有收入。不在意颜值、性别、年龄。”名为“麦手公开交流群”的QQ群里，出现了上述招聘信息。除了招募信息之外，网络上还有不少培训“麦手”的付费资料和服务，包括提供“麦手”入门资料，以及将对方拉入各个“接单群”等，价格从30元到90多元不等。

专家：平台应加强事前、事中监管

“卖惨、演戏炒作式带货涉及虚假宣传，违反《广告法》有关规定，情节严重的还会构成虚假广告罪。平台作为直播‘场地’的提供者，应当承担行业责任、法律责任、社会责任。”浙江省公共政策研究院研究员高艳东向记者表示。2020年9月，山东临沭人民法院审结了一起直播卖惨案件，被告人傅某借离异身份，装穷卖惨、直播骗钱，最终以有期徒刑三年、罚金十万元的代价，为自己的犯罪行为买了单。

近日，国家互联网信息办公室、公安部、商务部、文化和旅游部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局等七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，自2021年5月25日起施行。“目前来看，事后监管是我国对于互联网直播监管的主要手段，如约谈、罚款、责令整改、关停、吊销营业执照等，政府部门主要通过人工抽查、网民举报、记者暗访等方式来发现违法违规现象。”网经社电子商务研究中心特约研究员、北京盈科（杭州）律师事务所股权高级合伙人黄伟建议，要加强事前、事中的监管，充分提高监管的技术水平，运用大数据、人工智能等手段，有效识别违法违规行为，及时处置一批有典型意义的违规案件。

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版权管理局：整治短视频平台侵权行为

近日，多家影视公司、视频平台与明星艺人发声，呼吁短视频平台推进版权内容合规管理，清理未经授权的内容。一时间，“×分钟看完一部电影”类短视频是否要“凉凉”了，成为舆论焦点。

此事也引发了国家权威部门的关注。在4月25日的国新办发布会上，中宣部版权管理局局长于慈珂表示，要继续加大对短视频领域侵权行为的打击力度，坚决整治短视频平台以及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、表演、传播他人影视、音乐等作品的侵权行为。