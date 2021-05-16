主播Navst-nana：消费需求个性化 直播带货并非只卖低价产品

人民网北京5月16日电 （许维娜）新消费助力消费升级，消费升级态势明显，多样化、个性化的消费需求不断增长。日前，天猫金妆奖在上海举行，邀请了美妆洗护行业等领域的专家、企业代表和头部主播，为行业的高质量发展建言献策。

各行各业都有高价与低价产品，不同产品定位有不同层次需求人群，任何产品都可以直播带货，直播只是一种营销工具，目前高客单价直播带货市场还未被广泛关注。

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主播Navst-nana在接受《美丽事业联盟》直播间采访时表示，直播消费未来是要做分类跟垂直的。她聊到刚开始进入直播行业的时候，用户在直播间买的都是非常便宜的一些产品，但是到了后期，在直播间里面可以看到各种各样不同的品类，因为行业开始发展了，就会有越来越多人进入赛道。她强调，她直播间的一些选品，其实是比较偏高客单价的，但是依然卖得很好，因为同样有一批追求高品质生活、消费水平比较高的用户群体。

据了解，高客单价直播行业的选品过程长达数月，甚至有时候是三四个月，直播选品的背后有非常专业的团队配合，有些产品也会邀请粉丝一起试用并反馈效果，最后到每场直播主题的策划再到所有产品的价格机制，整个过程相当繁琐同时有很多细节需要反复推敲。

“从选品到上架，跟商家的磨合过程是非常漫长的，作为主播，看上去是很美丽的一件事情，但是背后却是需要付出很多艰辛与努力。” Navst-nana说。

在谈到与粉丝之间的关系时，Navst-nana表示，现在直播间已经变成了她跟粉丝的沟通桥梁，粉丝会给到很多有价值的反馈，在试用过程中，她也会和粉丝互相分享一些有趣的小故事，她与粉丝已经不只是单纯的买家与卖家的关系，慢慢地变成了相互陪伴、真心分享的朋友。

最后，Navst-nana表示，希望这个行业一直蓬勃发展，也希望通过自己和团队的不断努力，为行业带来一些创新，在高客单价直播领域做到更垂直更精细，让粉丝能够享用到越来越多的好产品。