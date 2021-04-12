对“演戏式”直播带货要严加监管

父子并无亲缘凭借胎记找回生父、女朋友婚礼前一天跟别人私奔、丈夫出轨妻子有外遇……据报道，在多个短视频平台,拥有数十上百万粉丝的“情感主播”们以“调解情感纠纷”的名义,讲述一个个情节雷同的离奇故事,吸引了众多中老年人。此类直播不少指向带货,兜售的产品普遍存在货不值价等问题。有不少消费者投诉其价格、质量和售后服务。

直播带货方兴未艾，但是一些消费者，对于传统的直播带货方式，开始逐渐失去新鲜感，于是一些人另辟蹊径，开始通过讲故事、搞表演的方式，进行“演戏式”直播带货。但这种“演戏式”直播带货存在两个严重问题：一是明明就是演戏，却不告诉你是在演戏，而是让观众以为都是真的；二是“演戏式”直播带货所兜售的各种产品，普遍存在货不对板、货不值价，以及售后服务堪忧的问题。

“演戏式”直播带货，说到底就是通过对各种离奇、狗血故事的渲染来为自己的账号招揽和积累大批粉丝，然后要么直接向这些粉丝推销商品，要么以帮助“戏”中主角度过困难和难关为借口，来打苦情牌，进行“卖惨式”营销。不得不承认，这一套把戏，对一些中老年人尤其管用，很多中老年人几乎一天时间都沉浸在这样的“演戏式”直播带货里面无法自拔。

这种“演戏式”直播带货，根本就算不上是一种创新，反而处处体现出对消费者不诚信、欺骗的一面。我们当然欢迎创新，但是不欢迎“伪创新”，尤其是要抵制打着创新的名义欺骗观众、欺骗消费者的行为。

事实上，“演戏式”直播带货目前已经形成了一条完整的产业链，直播中的“狗血”故事多是人为编造的剧本，从编剧、演员,到演员培训服务，都已经形成了一个成熟的套路，最终的目标，就是忽悠更多的网友和消费者入局，成为他们推销商品的对象。

对于这样的“演戏式”直播，不能再坐视不管了。相关短视频平台应进一步对直播带货的内容进行监管、审查,积极开展平台自治,完善平台监管措施和处罚方式,严格查处直播过程中违法违规的行为。如果未尽到审核义务,明知或应知商家存在违法行为的,平台应与商家承担连带责任。