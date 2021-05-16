主播陈洁kiki：粉丝真正需要的才是选品之道

人民网北京5月16日电 （许维娜）消费对经济发展的作用至关重要。随着社交电商、KOL 带货等模式的崛起，网红直播带货为传统电商平台注入活力，也为新消费市场不断加码助力。日前，天猫金妆奖在上海举行，邀请了美妆洗护行业等领域的专家、企业代表和头部主播，为行业的高质量发展建言献策。

选品是带货直播的基础和源头。主播陈洁kiki在接受《美丽事业联盟》直播间采访时表达了在产品质量把控方面自己独到的见解。她强调，选品首要会基于粉丝的需求，其次产品来源必须为拥有天猫网点资质的商家。此外，她的团队还会对其进行背景调查，包括QC资质及专利证明，再由选品团队及主播本人进行试用。

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据了解，陈洁kiki团队有300多名员工，配备招商、选品、策划、工艺师、设计师等专业团队。其中，选品团队则涵盖美妆、生活、电器、食品等类目，负责把握每一款出现在直播间的商品。

“每次选品时，我们都会反复问自己，我为什么要上这个品？他们为什么要来买这个品？这些和其他品类的区别在哪里？”陈洁kiki说。这样的反复自问，也形成了陈洁kiki团队选品的基本逻辑：选粉丝真正需要的产品。

“通常来说，我们的选品流程非常长，一个产品的试用周期在一个月左右，经过初筛进入产品库后，再选品的平均过品率仅为2-3%。”而随着粉丝需求的丰富，陈洁kiki直播间的选品也越来越广泛。此前陈洁kiki自有品牌占据绝对主力，外部品牌相对比例较少，而现在外部品类逐渐增多，带货品类涵盖服装、美妆和生活类产品。

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在谈到如何走上电商主播的道路，陈洁kiki表示，一直拥有创业的梦想，不满足于稳定的事业单位工作，后来成为模特、淘女郎，又在淘宝直播刚刚兴起就进入了这个行业，从淘女郎转身成为淘宝主播。看似光鲜亮丽的背后，其实是付出了非常多的辛苦，为了在选品上做到精益求精，所以一年365天都在忙，要么就是在工作，要么就是在去工作的路上。

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在谈到与粉丝之间的关系是，陈洁kiki表示，她和粉丝从来都不是卖家和买家的关系，而是姐妹关系，也是互相成就和影响的关系。她认为，一个主播能够得粉丝心，除了自身魅力很重要之外，最重要的就是让粉丝能够在直播间买到优质的产品，享受到满意的服务，同时也能够和主播亲密互动，建立信任。

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最后，陈洁kiki表示，希望通过自己和团队的力量，通过直播的形式，为公益扶农助农贡献一份力量。此前，陈洁kiki做过的几场直播就是帮助当地的农民去分享一些比较滞销的产品，对农民伯伯来说他们非常开心，然后同时对粉丝来说也很不错，因为天南地北的粉丝能够买到这么多好的产品，给社会带来一些正能量。