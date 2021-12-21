治疗近视的“神器”“神药”当休矣

近日，国家市场监管总局发布通知称，将严厉打击儿童青少年近视防控产品虚假违法营销宣传行为，并强调“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈”。有关专家表示，儿童近视防控是这几年的热门话题，政府部门此时的“打击行动”很及时，有效避免了因错误治疗耽误时间而加重近视情况。（12月20日《中国妇女报》）

近年来，在近视干预领域出现了不少好方法，可与此同时，各种“神器”“神药”也层出不穷，让人目不暇接。比如，“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等误导性营销宣传比较普遍；护眼仪、眼贴、雾化治疗、针灸按摩治疗等疗法也很常见；眼镜店违规兜售保健品等现象也时有发生。

但所谓的“神器”“神药”不过是胡乱吹嘘而已。“3D训练”“5D热敷”“6D移动光学”等治疗近视的“先进技术”，也只是打着高科技的旗号行骗。“近视不能治愈”是当前医学界的共识，因此，标榜“可治愈”的夸大式宣传值得警惕。除此之外，将假性近视当成真性近视，把假性近视的干预效果当成“治愈”的依据等蒙骗套路，同样值得警惕。

近视不仅影响学习和生活，而且在大学专业选择上也会受到一定的限制，家长对于孩子的近视程度日益加深倍感焦虑，愿意为此大把花钱的家长不在少数。然而，治疗近视的“神器”“神药”充斥市场，让家长感到无所适从，在焦虑心理的影响下，家长很容易做出错误选择，其结果是，既花了很多钱，又错失了近视干预的良机，没有达到其标榜的效果，反而让学生视力大降的案例时有耳闻。

近视干预涉及到教育、医疗等多个领域，单方面的举措难以解决问题。当前，为中小学生“减负”这项工作正在抓紧实施，这为学生健康用眼营造了良好的环境，倘若其他干预措施能够同步跟进，就会让作用形成相互叠加。从医疗的角度看，互联网诊疗得到规范，打击“神医”“神药”的力度持续加强，借诊疗之名行近视诊疗欺诈之实的一些做法，将会得到更加严厉的监管与打击，这也为治理此种乱象创造了有利条件。可以认为，此种乱象虽然存在已久，但当前处于治理的关键时期。

通过教育体制改革和强化用眼卫生等方式，让学生不近视、少近视，这是上策，让已近视的学生能够得到规范化诊疗，从而改善视力和阻止近视加深，也是一种较好的补救手段。但近视之后不仅得不到规范化诊疗，反而会被误导，则属失策，是应该优先得到治理的一种现象。因此，近视干预的保底措施，是避免已近视的学生再受到“神器”“神药”的伤害，在此基础之上，其他干预措施方能发挥好作用。（罗志华）