“就地过年”不能全国“一刀切”

元旦、春节临近，两节期间能否返乡？冬春季如何精准防控疫情？在18日国务院联防联控机制举行的发布会上，有关专家对此进行了回应。国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，要基于风险研判，全国不能“一刀切”。

我国对疫情传播具备一定的抵抗能力

“双节临近，如果人口流动的话，肯定会存在风险。聚集容易导致病毒传播，加之冬季本身就是传染性疾病尤其是呼吸道传染病的高发季节。”梁万年指出，从防控原理上来看，我们要分析制约这种风险的三个要素。简单来说，一是看这种疾病和病毒的感染率、严重度和致死率，二是看我国的卫生健康体系对它的抵抗力，三是要看我国的社会公共卫生的措施到底采取到什么地步。

那么，我国对疫情传播有一定的抵抗力吗？对此，梁万年分析，中国具备了很多有利的要素，比如我国疫苗累计接种已超过26亿多剂次，人群有了一定的免疫力；现在发生的病例基本都和境外有关，本土基本没有传染源存在，只要把“外防输入”进一步做实做好，总体上是安全的；公众的健康素养，通过这两年的疫情防控，良好的健康生活方式和行为已经逐渐养成。同时，相关部门采取了严格防范措施，所以我国对疫情传播具备了一定的抵抗能力。

中、高风险地区及所在的县（市、区、旗）人员严格限制出行

元旦和春节假期即将来临，北京冬奥会、冬残奥会等重大活动即将举办。“目前，全球疫情防控形势依然严峻复杂，很多国家疫情仍在高位流行，奥密克戎变异株已在全球70多个国家和地区传播。”国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍。

那么，百姓在返乡和外出时应该注重哪些防控需求呢？

“节日期间，必须高度重视疫情防控，不能有丝毫的麻痹。”贺青华指出，各项措施要更加突出科学精准，强化人员安全有序流动，确保群众度过健康平安的节日。

他指出，个人外出和返乡时要做好个人防护，包括戴口罩、勤洗手、不扎堆、不聚集，保持良好的卫生习惯和健康的生活方式，积极接种新冠疫苗，做到应接尽接。

“对于中、高风险地区及所在的县（市、区、旗）人员，要严格限制出行，遵守当地流行病学调查、风险人员排查、核酸检测、健康监测和社区防控等要求。坚持非必要不出行，确需出行的须持48小时内核酸检测阴性证明。”贺青华强调，执行特定公务、保障生产生活运输等人员确需出行的，经当地联防联控机制批准，须持48小时内核酸检测阴性证明，做好旅途个人防护，落实目的地疫情防控规定。

贺青华还强调，非必要不前往中、高风险地区所在地市的其他县（市、区、旗）。此外，有发热、干咳等症状者、健康码“黄码”等人员要履行个人防护责任，在未排除感染风险前不出行。

高风险岗位人员应尽量避免出行

在工作期间，高风险岗位人员接触可能的感染人员、被病毒污染的物品和环境的可能性大。“如果防护不到位，感染的风险较高。”贺青华指出。

他表示，对陆路、航空、水运口岸接触入境人员、物品、环境的高风险岗位人员，以及在集中隔离场所、定点医疗机构、发热门诊、进口冷链食品加工企业的高风险岗位人员，要严格落实底数清晰、人员固定、规范防护、全程闭环、高频核酸检测、健康监测等防控要求，做好岗前培训和岗后观察。

贺青华强调，“两节”期间，高风险岗位人员应尽量避免出行，确有需要出行的要满足三个条件：一是脱离高风险岗位14天以上；二是持有48小时内核酸检测阴性证明；三是在所在单位报备。同时，相关单位也要对他们做好关爱工作。

目前，全国疫情形势总体保持比较平稳，局部地区发生由境外输入疫情引起的本土聚集性疫情有的已经得到控制，有的正在控制之中。国家卫健委新闻发言人米锋指出，冬春季疫情防控要始终坚持“动态清零”总方针，着力在科学精准上下功夫。在落实防控措施的同时，保障人员安全、有序流动，坚决防止简单化、“一刀切”、“层层加码”，最大限度减少对群众生产生活的影响。

（本报北京12月18日电 本报记者 金振娅）