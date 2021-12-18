生育假延长 你家准备好了吗

目前，中国多地已陆续修订人口与计划生育条例。上海将生育假由30天延长到60天；青海给予男方看护假15天……增设育儿假、延长产假、发放补贴等举措成为亮点。据专家分析，优化生育政策的核心在于释放家庭生育意愿，这需要社会各界通力协作，提升社会化服务的支撑能力，缓解家庭生育、抚育压力，促进人口长期均衡发展，应对好人口老龄化压力。

希望更多配套

方案陆续出台

● 董 剑 山东滨州 社区工作者

最近多地延长生育假期的消息引发了不少人的关注与讨论。从我个人的角度而言，国家如此重视人口问题，这是非常有必要的，因为这事关中国社会经济发展的全局性和可持续发展的战略性，但我也有一些疑虑。因为宏观上来说，整体的政策导向是好的，但是具体到各地以及各个家庭而言，会不会引发一些后继的问题，比如企业的用人成本会不会增加？比如享受生育假期延长的女性会不会面临失业率增加的风险？我想这个还是有待于时间进一步的验证。

其次，我个人觉得对于准备生育孩子的家庭，特别是犹豫着要不要二胎乃至三胎的大众而言，更多还是得考虑有了孩子之后，户口、抚养、教育入学、就医等种种方面的压力，这才是他们最真实最迫切的后顾之忧。以我个人为例，我已经有了二胎，对于生三胎则是即想又怕。

生育假的延长是一个非常利好的消息，这充分说明国家已经在着手调整相关政策，我希望还会有其他配套方案陆续出台，以更大程度减轻生育后的后顾之忧。

生育假长了

也有其他影响

● 薛亚利 上海社科院 副研究员

最近，多地宣布修改计生条例，亮点集中在延长生育假。据不完全统计，北京、上海、重庆、河北、江苏、安徽、江西、湖北等多个地方都增设了育儿假，同时多地延长生育假，如北京和上海的女性产假可由30天增加至60天，江西则增加产假90天达188天。其中，最长属重庆，产假可延长一年。如此来看，生育女性将多得一慰，少去一忧。

在我看来，生育假并非时间越长越好。作为一个生育了两孩的职场女性，我亲历生育对职场和家庭中女性角色的冲击，“一孕傻三年”的调侃，虽然夸大了孕育对女性的智力伤害，但孕育让女性生活重心从职场转向私人生活且沉溺其中，无疑确实会造成女性对社会活动的反应迟钝，长远来看显然也会对职场发展产生不利影响；从家庭领域来看，女性是儿童抚育的主要照顾者，照料儿童的过程中不仅仅是传递了照顾和情感，还传递了家庭的性别劳务分工和角色模式，女性产假过长则容易强化传统性别分工，甚至固化女性的照顾角色，这显然有违我们当下的性别平等观念。

常言“业精于勤”，强调的是优秀业绩来源于持续不间断的职业训练，这适用于所有人，包括我们这些身在职场打拼的女性。可是目前产假延长的政策导向，在职业发展节奏越来越快的时代，会让一个女性长时间脱离职场和社会，表面上让女性有更充足的时间恢复身心，事实上也可能给女性恢复工作和追赶业态进展造成困难。

与男性一样，现代女性追求职业发展理所当然。对我们而言，漫长的职业生涯中要经历不同发展阶段，从职业早期要接受挑战，中期的平衡家庭和事业，到晚期的价值意义提升，生育恰恰就发生在女性的职业早期要经历挑战的关键阶段，产假过长势必缩短女性职业生涯。因此，产假政策事关女性的职业发展及职业成就，并非时间越长越好，而是长短适度且需辅以多种相关政策，如此才能发挥其生育助推效应。

给了我生二胎的“定心丸”

●邵兴帆 中铁二十局员工

近日，各地相继出台关于延长生育假的规定。作为一位8岁孩子的母亲，我为那些即将成为新手妈妈感到庆幸的同时，也给了自己生二胎的“定心丸”。

虽然都说妈妈是超人，但是妈妈们也没有三头六臂。一边是事业，一边是家庭，如何平衡成为职场女性们头疼的问题。而适当地延长生育假给那些会有“忧”生、“忧”育情绪的职场女性开具了一剂“良方”，一是让她们有了更多恢复身体的时间，尤其是35岁以上的高龄孕产妇，在延长的假期里可以报一些瑜伽、健身等兴趣班恢复身体，以更好的状态回归职场；二是让她们拥有了更多的亲子时光，与宝宝建立更加亲密、良好的亲子关系，消除重返职场后的“分离焦虑”症；三是对于多胎家庭来说，能够降低一点儿老人带娃的负担，减少一些家庭矛盾。

当然在延长生育假的同时也要在维护职场妈妈的权益上“加码”，全面确保职场女性在生育、哺乳期间的合法权益，这样才能真正地解决职场妈妈们的后顾之忧，也要同步落实延长男性陪产假、育儿假等相关规定，确保育娃路上的父爱归位。

让男性承担更多家庭责任

● 田 甜 北京海淀区 街道干部

最近，北京出台《关于修改〈北京市人口与计划生育条例〉的决定》，将原本30天的生育假延长至60天，这不仅是落实支持配套国家三孩政策的体现，也是重视女性生育权益、健康权益的折射。与此同时，该法规还规定，男方享受陪产假15天。另外，经双方单位同意，女方自愿减少延长生育假的，男方享受的陪产假可以增加相应天数。实际上，完善陪产假制度，让男性承担更多照顾家庭的责任，分担家庭生育成本，会在一定程度上减轻社会对女性就业方面产生的歧视。

虽然我国《劳动法》和《妇女权益保障法》明确保障了妇女平等就业的权利，但在现实生活中仍有许多用人单位以各种变相的理由对妇女就业设置障碍。企业不愿意雇佣女性的原因之一是女性承担了生育孩子的社会责任。实际上，生育不仅仅是女性的责任，也应当是一个丈夫的责任。因此，男性在女性生产后留在家中，用带薪休假的形式照顾自己的孩子，照顾刚刚生产后的妻子，都是在履行自己的责任和义务。在此次修改之前，旧版条例中已经明确了男方“享受陪产假15天”的规定。不过，从实际情况来看，能真正休满15天的父亲不算多。新条例明确男方陪产假可以调配延长，既是在重申此假的重要性，也是在提醒各单位，男方休陪产假是法定权利。

我家的二孩

计划正式启动

● 覃 梅 四川成都 市民

我和先生最近正在积极备孕二孩。2019年8月儿子出生，我一直在考虑生二孩的事情，两个孩子一起成长有个伴，也更能懂得分享和谦让。如果二胎能生个女儿就更好了，一儿一女凑个“好”字。

因为和老人育儿理念、生活习惯不同，儿子出生后，我们凡事都亲力亲为，尽量自己带小孩。第一胎时，老公为了照顾我和宝宝，请了不少假，给工作造成了一定影响。如今再要二宝，先生顾虑重重。

我觉得很多问题都是可以克服的，主要是现在国家鼓励生育，政策也越来越好。今年，四川省修改了《四川省人口与计划生育条例》，明确规定“子女3周岁以下的夫妻，每年分别享受累计10天的育儿假，育儿假视为出勤”，这对于我们双职工家庭真的非常有必要。我和老公都有稳定工作，我们已分别向各自的单位咨询了育儿假的相关情况，单位答复会按照规定执行，我就更放心了。

我告诉老公，现在生育政策环境好，各项保障措施也在不断出台完善。“家门口”好学校越来越多，我专门研究了相关报道，未来5年，成都将新建和改扩建幼儿园、中小学400所，新增学位30万个，读书问题不用担心。同时，成都整体医疗实力位居全国前列，在全国的综合排名仅次于北京、上海、广州。这些无疑都为二胎提供了良好的基础。

最终老公和我达成一致，我们家的二孩计划正式启动。

正休产假的我

享受到政策红利

● 邓 蕾 浙江杭州 公务员

11月25日，浙江省通过关于修改人口与计划生育条例的决定，将原条例规定的妇女产假128天，修改为生育一孩的产假为158天，二孩三孩为188天 ，自决定公布之日起施行。

正在休产假的我是在一位新晋奶爸的朋友圈刷到这条信息的，第一反应是自己二胎生早了点，没有赶上这么好的政策。

紧接着，同事又发来一篇更为翔实的解读文章，明确“产假尚未结束的，按照本决定规定的产假期限予以顺延”。我第一时间将这则好消息分享给了带娃的队友们——孩子的爷爷、奶奶和爸爸。

远在湖南，同样处于二胎产假中的弟妹则对浙江政策落地的速度表示了惊叹和羡慕，“产假告急，梦里都担心上班各种做不好的场景，也能延长就好了”。

客观上来讲，不管假期如何延长，每多生育一个孩子，对于妈妈而言，无论从身体机能还是从个人价值上来说，都是对自我的进一步消耗。

成为妈妈以前，职场上的我也是一个可以加班到凌晨、随时能出差的“拼命三娘”，现在我就会有些犹豫，会生出许多对孩子的亏欠感，这在职场上肯定不会是优势。

当然，成为妈妈，也收获了很多养育孩子的快乐。人类幼崽的成长处处充满惊喜，也给生活带来更多欢笑和希望。

可以说，生养的幸福在第一个孩子身上已经得到了充分满足，给予孩子手足相伴的未来在第二个孩子到来时也已经得到了实现，那么“再来一个”大约真的要等到家里有“矿”了：不仅是经济上的“矿”，更是人力与精力上的“矿”。