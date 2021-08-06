专家：4大因素易诱发近视 集中发病年龄为9岁左右

8月4日，中国中医科学院眼科主任医师张丽霞做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”访谈栏目时，为网友详细讲解了近视的发病诱因、高发年龄与防控知识。张丽霞谈到，遗传因素等4大因素是导致近视发病的诱因；近视最集中的发病年龄段是在9岁左右；利用中医防控近视，最重要的是远视储备，早防早控。

近视的发病诱因是什么？

1、 遗传因素。父母是近视，或者父母其中一方是高度近视，会有遗传因素给孩子。

2、 环境因素。随着科学技术的发展，电子产品越来越普及，现在很小的孩子就使用电子设备玩游戏、看电视，这对视力是有影响的。另外青少年课业压力比较大，长时间近距离的用眼也会诱发近视。

3、 饮食因素。儿童青少年的饮食越来越精细，粗纤维、钙的摄入相对减少使得近视更易发生。

4、 睡眠因素。睡眠不足会直接影响到眼球的生长发育。

近视在哪个年龄阶段发病率较高？

近视最集中的发病年龄段是在小学3年级，也就是9岁左右，其中有两个影响因素。一是学业压力逐渐增大，用眼增多；另外一个因素是青少年在6-9岁处于身体生长发育高峰期，每长高10厘米，眼轴也长1毫米，会让屈光度发生改变。

近视如何能够早防早控？

中医素有治未病思想，希望能够早防早控，节点前移。建议在0-3岁时让孩子养成正确的用眼习惯，进行远视储备。比如在6岁上小学之前，让孩子有150度至200度的远视，这样为他后面的生长发育留出了空间，也就不容易在小学三年级的时候快速进展为高度近视。

另外需要特别提醒小学三年级左右的孩子家长，如果发现孩子有眯眼看东西的习惯，可能就是出现了近视。这时候要带孩子到医院去做散瞳验光，一定要散瞳验光，不是简单的电脑验光。

为什么强调要散瞳验光呢？因为青少年儿童年龄越小，睫状肌调节力越强，散瞳验光能够麻痹睫状肌，得出比较精确的近视度数。得到精确度数以后，大夫就会进行相应的指导：如果是假性近视，建议先观察，做放松调节迅雷；如果是真性近视，就需要配镜或者采用其他的治疗措施。