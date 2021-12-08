儿童青少年近视 戴上OK镜视力就无忧？

近年来，我国儿童青少年近视呈现高发、低龄化趋势，OK镜也逐渐走入人们的视野。OK镜能治愈近视吗？戴了OK镜就等于一切OK吗？人民网记者就此采访了武汉儿童医院眼科主任医师李世莲。

“OK镜全名叫角膜塑形镜，是一种用来矫正近视的隐形眼镜。”李世莲医生介绍，光线能否在视网膜上成清晰的像，很大程度上取决于有一定弹性和可塑性的角膜。OK镜是一种硬质的隐形眼镜，睡觉时佩戴可以改变角膜的形态，从而在一定程度上矫正近视。

“与框架眼镜比，OK镜的优缺点很明显。”李世莲医生表示，佩戴OK镜的孩子白天不用戴框架眼镜，活动更加方便。OK镜可以控制眼轴变长，可在一定程度上减缓近视的发展速度。使用OK镜的话，每天护理、清洁、佩戴的流程比较麻烦，需要到医院进行复查的次数也较多。如果孩子眼部不适停止佩戴，近视屈光度数会逐渐恢复。此外，一副OK镜的价格一般从数千到1万余元不等，但只能用1年到1年半，使用时还要购买药水等消耗品。

李世莲医生提示，孩子近视了，应该佩戴框架眼镜还是OK镜，家长不能自行决定，要遵医嘱。建议刚刚近视的孩子首选框架眼镜，如果孩子半年时间内近视度数增长太快，才考虑配戴OK镜，但不是所有的孩子都可以佩戴OK镜。

那么，满足哪些条件可以选择佩戴OK镜呢？李世莲医生说，孩子年满8周岁，近视不超过600度，角膜曲率正常，双眼健康无眼部疾病，近视发展速度较快，且具有一定自理能力，卫生习惯良好，依从性较强，家长也有条件护理，可以遵医嘱定期复查，可以选择佩戴OK镜。

很多家长关心佩戴OK镜是否可以治愈近视，李世莲医生表示，事实上，孩子一旦近视是治不好的。OK镜只是通过暂时改变角膜形态来矫正、防控近视，不能根治近视。只要停戴一段时间，裸眼视力就会回到之前的状态。同时，佩戴OK镜也不能保证近视度数不增涨。因为佩戴OK镜的效果取决于孩子眼睛本身近视情况、OK镜佩戴时长、使用状况以及自身用眼情况等。

“只要合理配镜、规范使用，OK镜还是很安全的。但是OK镜的使用和护理要求都比较高，如果操作不当，容易引起一些眼部并发症。在佩戴过程中如果眼睛出现充血、疼痛、流泪、怕光等问题，一定要及时就诊。”李世莲医生提醒，要去专业医疗机构，请视光师对孩子的眼睛进行专业检查，如果孩子符合配戴条件再购买。在使用OK镜后，要坚持定期复查，佩戴的第1天、第1周、第1个月、第3个月以及以后每3个月都需要去医院复查。遵医嘱更换镜片，镜片1年到1年半的使用期只是理论时间，如操作不当，镜片可能出现划痕、变形，修不好的话就需要换新。

“戴了OK镜不等于一切OK！”李世莲医生说，控制近视度数，要做到科学合理用眼，正确做眼保健操，保证充足睡眠；多做户外活动，适度晒太阳；饮食营养要均衡，适度补充维生素AD和叶黄素。

（视频制作：实习生宋怡静）