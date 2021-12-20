刘中勋：我们的初心和使命就是守护孩子的健康

为助力加强公立医院党的建设，国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导，人民网·中国共产党新闻网、人民网·人民健康联合推出全国公立医院党建系列访谈《书记来了》。近日，首都儿科研究所党委书记刘中勋在做客该节目时强调，孩子的健康成长是全社会关注的焦点，也是每一个家庭的头等大事，因为它涉及到我们祖国的未来，是家庭的幸福和希望所在。

刘中勋提出，如何调动所有的资源来守护孩子的生命健康，是党交给首都儿科研究所（以下简称“首儿所”）的任务，对于这样的职责和使命，要认识得非常清楚，这是落实党建工作的核心。

守护孩子健康 在科技创新上有所作为

刘中勋表示，守护孩子的健康，首先要转变观念，如何让孩子少得病、不得病，由治病为中心转变到以健康为中心，需要在科技创新上有所动作。在科技创新方面，首儿所近年来先后制定了《中国儿童生长发育曲线》《0岁-6岁儿童发育行为评估量表》和《中国3-17岁儿童高血压标准》，为守护我国儿童健康成长发挥了重要作用。“这些都是首都儿科研究所以所带院，充分利用专家优势，也是我们党把握公立医院公益性方向的一个基本要求。”

刘中勋认为，“上医治未病”的理论对于保障儿童健康起到了积极作用，做到未病先防是让孩子不得病、少生病的关键。为此，首儿所成立了儿童营养研究中心，发挥科技创新优势，在儿童营养研究与产品研发、儿童营养临床指导与治疗、儿童营养检测平台建设与服务及成果推广及互联网医疗服务等方面开展综合服务。他还提出，接下来，首儿所会准备建设国家级儿童保健中心以及儿童早期综合发展国际交往中心。

与临床相比，儿童保健是儿童健康不可缺少的一环。刘中勋介绍，首儿所以保健科为抓手，以一体化儿童保健主动健康管理模块为媒介，借助互联网医院优势，通过语音识别和智能分类，实现预检分诊；通过生长发育、发育行为、运动体能等各维度的线上量表，实现对儿童生长迟缓、多动症、孤独症及语言-言语障碍等进行诊前评估，提高诊疗效率，减少家长等待和线下门诊压力；通过AI机器学习等技术不断优化医患匹配和智能诊断；通过远程监测和电子药物实现疾病管理，帮助医生和家长更加实时、全面和精准的评估患儿的功能、诊治及康复情况，辅助临床决策，提升诊疗质量，实现更精准的主动健康。

重视人文关怀 打造有温度的医院

“让医院成为儿童乐园一直是我们努力的方向。首儿所党委坚持号召党员领导干部、党支部要发挥战斗堡垒作用，要急百姓之所急，应百姓之所需，积极改善医疗服务，党支部要拿出切实可行的具体方案。”刘中勋介绍，为让医院成为儿童乐园，近几年麻醉科的“无哭声手术室”，新生儿内科“袋鼠式护理”，重症医学科“音乐治疗”等一系列医学人文品牌在该所应运而生。

据介绍，每一个进入手术室的小患者都会因为进入陌生环境、和父母分离而感到恐惧、哭闹。为让孩子不害怕、让家长更安心，以及在手术准备期间配合好医护人员，首儿所的“无哭声手术室”应运而生，例如孩子可以开着“小汽车”、用平板电脑看动画片、麻醉恢复陪伴则让孩子在苏醒后，第一眼就看到等在床边的父母……就是这些小小的改变，让孩子和家长不再对手术室望而生畏，而是感受到了关怀和温暖。

刘中勋还表示，为落实北京城市总体规划，有序推进医疗卫生功能疏解转移，促进医疗卫生资源均衡布局的重点工程项目——首儿所通州院区的建设也正在加紧施工，目标就是建设一座世界一流、守正创新、人民满意、创新型、研究型示范儿童医院。“希望将来就医的孩子们来到医院的感觉，就像来到了儿童乐园。”

做实做细 解决百姓“急难愁盼”

每到秋冬季流感高发期，儿科医院人满为患，候诊时间延长，带孩子看病时心情很烦躁是许多家长都曾有过的体会。对于如何解决这一问题，刘中勋表示，首儿所党委提出了创建党建品牌“爱心门诊”，在内科急诊设立“爱心诊室”，党员干部利用业余时间出诊，以缓解急诊压力，缩短患儿和家长在院停留时间，减少院内交叉感染风险。

他介绍，在爱心门诊，医生不仅会对每一个孩子耐心问诊、仔细查体、叮嘱复诊时间和用药护理注意事项，而且会在接诊过程中使用“您好，宝贝哪里不舒服”“祝孩子早日康复”之类的话术。这种普通的话语，会让原本焦急忧心的家长感觉亲切。“通过这个品牌活动，我们要打造有温度的儿科医院，体现有关怀的医疗服务，培养有情怀的医务人员。”

据介绍，为解决群众急事、难事、揪心事，首儿所还成立了接诉即办中心，开通了人工服务热线65612345，除提供分诊咨询服务外，还会将群众的投诉建议直接转到责任科室并跟进督办。

此外，首儿所的社会工作部会帮助对接社会资源，为困难家庭的患儿提供医疗救助。目前，每年已有上百名患儿家庭获得救助，资金总共超过了1千万元。

最后，刘中勋表示，业务能力的提升离不开党建引领。首儿所党委始终立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，把人民的健康，特别是孩子的健康作为初心和使命，来加强党建，实现高质量发展。“我们也是以这样的职责任务来推动保证我们所院的高质量发展。”他总结说。