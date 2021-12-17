社群小圈子让多少人画地为牢

从诞生之日起，互联网就寄托着人们对“互联互通”的一切美好想象。人们曾经坚信：现实世界的社交障壁在网上毫无意义，人与人、群体与群体之间的隔膜与界线终将成为过去。

当互联网刚走进普通家庭时，人们只能用以每秒几十KB的速度和网友交换信息。渠道的难得、交流的喜悦，让许多网民并不在乎屏幕对面的人究竟是谁，和自己又有多少共性与交集。尽管每个人最喜欢的聊天室和BBS都不相同，也没有哪家平台拥有支配地位，但总体而言，那时的网络空间更像一个宽阔的广场，容纳着众多“冲浪者”。

伴随着信息技术的进步与网络用户规模的扩张，网络空间的社群格局也不断发生蜕变。众多形态更新、规模更大、内容更丰富的网络平台宛如一座座摩天大楼拔地而起，原始的“广场式”社群秩序分崩离析。汇聚着早期网民共同回忆的老平台，也一个接一个地在时代浪潮中走向萧条。

但是，不管网络生态怎么变，用互联网消弭隔阂与对立的梦想，不应该从此被人们遗忘。

在微博等开放性网络平台上，每天都能看到秉持不同信念的人群，在网络空间的“前线”列队结阵、争执不休。而在“前线”的后方，更多的是一个个高度分众化的网络平台，它们形成自我循环的社群生态，将具有相似身份背景、共享同一价值光谱的网民汇聚到一处。

不同平台以不同的调性和定位起家，因此吸引到的人群也各有不同。于是，针对同一件事，不同平台的用户会发生截然相反的“主流反应”。譬如，在事涉性别的议题中，豆瓣的小组热帖和知乎上的万赞回答几乎永远针锋相对；而在与“代沟”有关的话题里，B站和抖音的热门评论所站立场也绝不会相同。

很多时候，并未浸淫于特定社群中的“中立”网民见到这些冲突，常常会有是非莫辨的感觉。而且，一旦有人想在对立双方之间说些不偏不倚的话，试图为共识寻找基点，很快就会被双方同时扣上“理客中”的帽子，落得一个“里外不是人”的尴尬下场。

在各个彼此隔离、分化的社群之内，内部的主流观念难免日益向纯粹、极端的方向发展，最终走向无法理解甚至无法“听到”不同意见的地步。对习惯了这种社群环境的网民而言，只要不离开自己熟悉的“同温层”，网络空间便是已经实现的乌托邦；就算暂时离开“同温层”，与其他人发生观念交锋，他们也不难找到“出身”相同的网友并肩作战。

网络空间曾经是一整片“广场”，而随着网民和平台的数量都变得越来越多，人们很难继续“挤”在一个缺少分区的空间里。于是，“广场”上渐渐出现了版图与疆界，余下的公共空间，就此成为冲突频繁的“前线”。不同群体圈下地盘，各自逍遥，也掉进了“画地为牢”的陷阱，逐渐失去了登高远眺的能力。大多数人来到网上，原本是为了拓宽视野，在信息海洋中见识更多原来看不到的东西。然而，边界分明的网络社群，让人太容易找到一大群“知音”，进而停下探索的脚步。身处“舒适区”，又有多少人能保持求知的欲望，主动倾听那些“不合心意”的声音呢？

在网民总数还不那么多，单一平台影响力还不那么大的时代，虽然也有形形色色的“小圈子”，但它们毕竟太小，无法做到“自给自足”。网民想要满足社交需求，免不了要横跨多个平台，对整个网络环境有整体性把握。随着网络“信息爆炸”取代了信息不足，哪怕是对网络社交重度依赖的年轻人，也完全可以只靠一两个熟悉的平台获得满足。各个平台出于商业考量，制造阻碍信息互通的技术壁垒，也让网民们的视野变得愈加偏狭。种种因素叠加生效，共同造就了当下的无奈。

社会的进步，在某个侧面上正是由一场场观念交锋推进的。然而，日益极化的网络社群催生的冲突，很难衍生出言之有物的建设性交锋。尽管问题的解决难以一蹴而就，但每个网民不妨都从自己做起，在已经变成前线的“广场”上放下执念，以观察者和倾听者的姿态，重建健康理性的网络公共空间。(杨鑫宇)