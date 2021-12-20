商车综改一年后 为何车险被吐槽涨价

近几个月来，有一些车主反映，自己的车险到期续保时涨价了几百元到千元不等；还有车主反映，自己的汽车连续三年未出险，仍然被告知保费涨价400元。有车主质疑，难道商车综改一年后险企悄然涨价？

车主质疑

三年未出险 汽车保费上涨400元

据市民李先生介绍，在11月份为自己的车险续保时，发现自己三年内未出险的汽车，车险保费竟然不降反涨了。2021年年底缴费时，李先生的车损险保额144000元，相比2020年年底缴费时的保额169000元下降将近25000元，他所支付的保费却从1600元上涨到2000元。

对于保费上涨的原因，保险公司的业务员并未解释原因，只是告知李先生最近续保的车主普遍存在保费上涨的情况。

网上有多位车主吐槽，反映车险保费上涨数百元到千元不等，今年车险比去年贵了不少。“难道是2020年-2021年车险综改险企第一年没赚钱，今年保费要涨价？”还有网友猜测，“是否是河南大雨导致车险企业巨额赔付，保险费涨价才能不赔本？”

北京青年报记者电话咨询了几家保险公司，对方均表示必须要输入车牌号等信息才能给出报价，未接到公司通知有任何涨价的信息。

定价有规定 报价时为何又不透明？

2020年9月19日，中国银保监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》正式施行。指导意见要求商业险折扣系数=无赔款优待系数（NCD系数）×自主核保系数×自主渠道系数×交通违法系数。其中，商车险无赔款优待系数将考虑赔付记录的范围由前1年扩大到前3年，对于偶然赔付的消费者，费率上调幅度将降低。对未发生赔付，有着良好驾驶行为习惯的车主，次年车险将得到更多优惠。

车主孙女士的车险在连续五年未出险的情况下，遭遇了仅仅间隔一个月，商业险保费暴涨近1500元的情况。她质疑说，车险定价计算方式有严格规定，但是到每一个消费者的具体报价时又是不透明的，会不会有大数据杀熟呢？

她介绍说，同一辆车相隔一个月同一公司报价却相差1492元。车险保费未到期时，有保险公司工作人员推销报价，续报商业车险的价格为4306元、交强险是610元；过了一个月，孙女士准备正式续保时，被告知需要重新输入车辆信息等待公司给出的报价，此时商业车险的价格上涨为5798元，交强险未变仍是610元。

孙女士感到非常诧异，在这一个月内没有发生交通事故、没有出险或交通违章，究竟是什么因素产生变化，导致车险一下涨价了呢？

保险公司的工作人员介绍说，导致价格变化的系数有70多个，例如交通违章、车辆价格变化等等，柜台操作时只能输入车牌号等信息，直接给出报价。系统报价是有严格的规范和标准的，但是不会给车主详细解释究竟是具体哪个因子导致车辆保费上涨。

“交通违章包括忘记限号开车出来以及违章停车等因素吗？还是只纳入包括超速、闯红灯、未按照导流线行驶等影响驾驶安全的违章情况？”对于孙女士这个问题，保险公司的工作人员解释说：“只要是交通违法的罚单都计算在内，会影响商业车险的保费。”

此外，保险公司的员工还补充说，有时公司会有额外的促销优惠等活动，这些都是限时活动，过期不能参加。

车险综改

允许千人千单 出险记录追溯前三年

根据银保监会2020年9月出台的《关于实施车险综合改革的指导意见》，车险改革实施后，车损险的主险增加了机动车全车盗抢、玻璃单独破碎等保险责任。商车险的无赔款优待系数考虑赔付记录的范围由前一年扩大到前三年。相关业内人士指出，此次车险改革是结构性改革，要求是保费总体下降，并非所有车型、所有车主的车险价格都下降。

车险综改后，允许“千人千单”，给保险公司更多的自主定价权，每一个人的风险状态、驾车情况、驾驶习惯、理赔记录、驾驶经验，直接和下一年的费率挂钩，费率与风险匹配，这才是最合理的状态。

前三季北京商业车险单均保费降20%

据悉，2020年9月，商业车险综合改革实施后，改革目标为“降价、增保、提质”。据银保监会披露的数据，2021年前9个月全国车险保费收入为5622亿元，同比减少586亿元，同比下降9.44%。9月单月，车险保费收入为672亿元，同比下降9.8%。数据显示，今年前三季度，北京地区商业车险单均保费2861.3元，较改革前下降20%，即北京车主购买商业车险约平均少花715元。商业三者险平均保额126.3万元，较改革前提高40.2万元；交强险在保费价格不变的基础上保险金额由12.2万元提高至20万元；将车辆被盗、涉水等保险责任纳入保障范围，赔款支出同比增加11%。

业内释疑

涨价令人敏感 造成 “车险普遍涨价”的错觉

官方统计数据显示，车险综改后，全国和北京地区的单均保费都下降了，为何有部分车主提出自己的车险涨价了，到底是什么原因呢？

一名保险业内人士表示，首先，在车险业内看来，去年改革后的价格是“地板价”，不排除部分险企重新调整了自主定价系数；其次，车险价格的变化，跟过去一年的赔付率相关，也与车型的市场维修配件、工时价格变化等因素有关，也有可能会有相应保费定价调整。比如说有些车已经停产了、配件不好买了、维修比以前贵了，此车型的车险定价可能会涨价。

此外，绝大多数车险降价的车主感受到实惠，例如，一些消费者在过去一到三年没有出险，或车型属于大众化的车辆，车险保费是有所降低的；而少数车险涨价的车主会更加敏感、吐槽更多，造成一些“车险普遍涨价”的认知错觉。

业内专家也建议，车险改革后，保险公司更精准地针对目标客户进行定价，但定价的理论和因素会各不相同，建议车主挑选保险时可以“货比三家”，一一询价后再做选择。（蔺丽爽）