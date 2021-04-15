共享充电宝悄然涨价 谁是背后推手？

近日，“共享充电宝涨价”的话题屡上网络热搜，不少消费者吐槽消费价格不断攀升。

研究机构数据显示，2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万，用户规模超过2亿人。如今，街上大小店铺往往都会摆上各品牌的共享充电宝，随着用户规模与落地场景的激增，消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。

到底谁在推动价格上涨？涨价是正常的市场调节还是平台“圈地大战”后的一轮“割韭菜”？各种猜测、争议不绝于耳。记者进行了追踪调查。

计费单元等改变 同样时长多付费

共享充电宝价格到底是否上涨？涨了多少？目前，共享充电宝的头部企业包括街电、来电、小电、怪兽充电等。美团充电、街电等多家企业负责人向记者表示，近期没有统一调整价格，且暂时没有调价计划。记者走访多家布置共享充电宝的商家、店铺，他们也均表示近期没有调价。

不过，虽然近期没有“一刀切”明确的上涨指令、计划，但在可比场景中，近年来多家品牌的共享充电宝涨价趋势明显，消费者的涨价感受强烈。

记者梳理分析多家头部企业的收费明细发现，共享充电宝收费体系可以分为免费时长、计费标准、计费单元、每天封顶价、总封顶价等部分。北京市民王先生说，这几年，共享充电宝取消了免费时长，调高了收费标准，涨价感受非常强烈。

值得注意的是，有些平台虽然计费标准表面上没有变，但因为计费单元的改变，消费者在同样的时长内会多付费。

例如，宋女士2020年7月26日在北京朝阳区一家超市使用街电共享充电宝，1小时15分钟，支付4.5元，收费标准为每30分钟1.5元。现在，这家店的共享充电宝的收费标准调整为每1小时3元，计费单元调整后，宋女士如果还是充1小时15分钟，将支付6元。

易观高级分析师杨旭分析，共享充电宝投入市场以来，实际上价格一直有所变化。最近，消费者对涨价敏感可能主要有几个原因：一是平台定价自2019年以来确实有所调整；二是消费习惯逐渐养成，消费者使用频次、时长有所增加；三是消费者在不同场景中感到涨价明显。

定价机制变化 店铺也有一定定价权

与共享单车相对统一的定价不同，即使同一品牌，共享充电宝在不同场景收费标准也不一样。

多位业内人士介绍，目前，一般餐饮店的收费为每小时3元，奶茶店、咖啡店等稍高，而KTV、酒吧、网吧、网红店、景区等人流量大、消费水平较高的场所，往往收费更高，有的达到每小时6元。

多家共享充电宝企业客服人员解释，收费没有统一标准，不同区域、不同场景、不同商家门店有不同的运营策略，商家需求不一样，运维成本也不一样，收费标准也会不一致。具体收费标准以设备和手机显示为准。

在差异化定价的背后，近年来共享充电宝涨价的推手是谁？多位业内人士介绍，过去，共享充电宝涨价主要推动者是平台；现在，随着共享充电宝定价机制变化，店铺也有了一定的定价权。

四川达州一家餐厅的负责人介绍，2018年底，店里安装一家品牌的两台共享充电宝，餐饮店提供电源和客流，收益五五分。2019年春节期间，品牌方通知调价，从每小时1元涨到了每小时2元。现在，按照最新的规则，收益店里可以分七成，定价权也拿到了手里，想涨价只要申请就可以。

店铺可以参与定价并非个别品牌。记者以商家合作名义咨询了美团充电北京地区的一位推广负责人。该负责人表示，一开始，收费价格由美团制定，商家不能更改。现在，如果商家要求，美团可以在后台对免费时长和收费价格等进行调整。

91科技集团董事长许泽玮分析，共享充电宝涨价，一个重要原因是随着行业竞争加剧，渠道成本增加。某共享充电宝品牌的推广负责人介绍，2021年之前，其与合作商家每月的分润比例一般为五五。2021年之后，分润比例按照合作商家每个月的订单总价相应调整，商家的话语权越来越大。

杨旭分析，随着共享充电宝企业盈利、上市，渠道竞争更加激烈。一些人流量大的商场、景区，议价能力高，入场费、分润比例也高，渠道成本增加最终传导至价格终端。

企业需明码标价 收费标准事先明示

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧表示，共享充电宝进入市场初期，各家企业为了抢占市场，采取了低价或免费推广的营销策略。从这个角度来看，共享充电宝定价存在“补涨”的客观需求。

许泽玮认为，目前共享充电宝价格上涨多数情况尚属市场竞争的结果。但是，如果涨幅过高、频次过多，忽视了用户体验和感受，最终消费者会选择自携充电宝，导致用户流失，损害行业发展前景。

中国消费者协会律师团成员李斌表示，共享充电宝企业需要明码标价、收费标准事先明示，提供的充电宝产品质量合格，以保障消费者的知情权和选择权。

多位业内人士表示，只要不涉及串通操纵价格牟取暴利、价格欺诈等价格违法，共享充电宝的定价应由正常市场竞争决定。

李俊慧认为，对共享充电宝涨价现象应密切关注，评估是否合理，督促企业向消费者履行充分告知义务，促进整体市场健康发展。“如果侵害了用户合法权益，忽视了用户体验和感受，以一种垄断心态开展经营，任何商业模式都是不可持续的。”