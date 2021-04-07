腾讯视频会员费涨价约33% 在线视频进入集中提价周期？

爱奇艺涨价后，腾讯视频也“官宣”上调会员费。4月3日，腾讯视频官方微博宣布，将于2021年4月10日零点起对VIP会员价格进行调整。新价格为连续包月20元、包季58元、包年218元。这意味着，连续包月用户每月将多花5元，涨幅达33.33%。你愿意继续付费吗？

用户吐槽每月多花5元

3月6日，记者查看iPhone手机端发现，腾讯视频会员充值连续包月19元、包季53元、包年208元。除去新人首月优惠，对应连续会员涨价为1元、5元、10元。而安卓手机端显示，腾讯视频会员充值连续包月15元、包季45元、包年178元。除去新人首月优惠，对应连续会员涨价为5元、13元、40元。

实际上，以往视频会员通过iOS端付费的价格一般会高于通过安卓端/PC端付费的价格，本次腾讯视频价格调整为多端统一定价。与目前会员价格相比，iOS端连续购买会员包涨幅在5%-9%，而安卓端和PC端连续购买会员包涨幅在22%-33%，提价幅度较大。面对这一轮新涨价，有用户表态称，“买不买是我的事”，“又把我们当韭菜了，会员涨价，超前点播还得多收费”。

腾讯视频涨价后，“京东联名会员”也同步跟涨，而京享值4500分及以上的用户可继续享受原价198元/年。

提价为了解决成本焦虑

此前，爱奇艺涨价时也曾面临类似的吐槽，爱奇艺CEO龚宇当时称长期来看，“用户付费最主要的动因来自于好的、独播的头部内容，调整价格不会影响到中长期的会员的发展。”

也有声音认为，国内视频网站会员定价一直偏低。以目前主流的海外流媒体为例，Netflix在美国的定价为每月13.99美元。在泰国，Netflix的资费则为280泰铢每月，折合9.144美元。而在爱奇艺与腾讯视频双双涨价前，国内的长视频平台会员月付费均在20元以下，还会不定期开展5折、免费体验等打折活动。

在腾讯2020年第三季度财报的电话会议上，腾讯方面就曾表示，“目前20元每月的视频订阅价格过低，将来有机会会调整。”

对此，西部证券研报认为，本次提价后的腾讯视频除了非连续月卡和年卡外，会员定价与爱奇艺基本持平。这表明在线视频已进入提价周期，剧集的生产成本回归理性，投资回报率渐高，预计视频平台利润将开始得到改善。

一直以来，内容付费模式是国内视频网站的盈利模式之一，随着各家视频网站对优质内容的开发和投入，成本增加后只能靠广告收入和会员付费增加收入。这次腾讯会员涨价，用户是否愿意买单呢？（记者 徐兢）