直播预告：解读国谈药品落地政策 缓解谈判新药入院难问题

为进一步助力医疗、医保、医药“三医联动”改革，促进医保谈判药品落地，让参保患者及早获益，人民网·人民健康举办“‘三医联动’推动医疗体系高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月20日14：30，南昌大学第一附属医院党委委员、副院长金国强做客人民好医生客户端，为网友答疑解惑，欢迎届时收看。

专家介绍：

金国强，主任医师，硕士生导师，南昌大学第一附属医院党委委员、副院长。兼任中华医学会健康管理学分会委员，中国医师协会健康管理医师分会常委，中国医师协会整合医学医师分会整合健康学专委会常委，中国医药教育协会健康体检与评估专业委员会副主委，中国医院协会医院医保管理专委会副主任委员，中国医院协会医院疾病与健康管理分会委员，中国医院协会健康促进专委会常委，江西省医院协会医保管理专委会主任委员

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