吴静：举全社会之力助推慢性病防治再上新阶

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。在当日下午举行的“健康责任与健康生活”主题论坛上，中国疾控中心慢病中心主任吴静围绕“慢性病综合防控前行与探索”进行主题演讲，并参与《慢性病综合防控前行探索精选》新书发布仪式。

《慢性病综合防控前行探索精选》新书发布仪式

《慢性病综合防控前行探索精选》一书由中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心组织各领域专家撰写。吴静介绍，该书共展示了慢性病防控案例45篇，是从全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报送的218篇案例中遴选而来。书中案例集中体现了科学性、选题立意、撰写质量、推广价值、防治成效等方面的标准，内容涵盖我国慢性病综合防控工作的方方面面，紧扣“健康中国”主旋律，荟萃了慢性病防控政策研究与发展的真知灼见，展现了基层公共卫生与医疗工作者们结合实际、锐意进取、勇于创新的时代风采。

中国疾控中心慢病中心主任吴静

吴静在会上谈到，如今我国居民疾病谱发生变化，人民健康面临着新的挑战，同时也遇到了新机遇；而居民健康需求大量激发，恰恰为医疗卫生服务水平的快速增长添加助力。“按照世界卫生组织的大分类，疾病可以分成三大类，传染病、慢性病和伤害。其中，慢性病造成的疾病负担和危害是非常沉重的。”其强调，慢性病又被称为生活方式疾病，由于很多生活方式的危险因素可防可控，因此慢性病也可以进行有效的预防。吴静认为，危险因素包含不健康的饮食、烟草使用、有害食用酒精、缺乏身体活动、空气污染等，但这一范围还在进一步扩大，这意味着慢性病的防控必须举全社会之力，并采取综合防治施策。

如今慢性病综合防控已经上升到国家战略的高度，并随着健康中国战略的推进也在持续前进。“我们需要整合一级、二级、三级预防，以健康促进作为主要手段，在多部门和多学科的密切合作下，促进慢性病和相关危险因素的有效防控。”吴静如是说。