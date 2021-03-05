吴静：中老年人易多病共患 需综合防控

人民网北京3月5日电（杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“健康中国，预防先行”中老年人疾病预防专场论坛上，中国疾控中心慢病中心主任吴静表示，深度老龄化社会即将到来，中老年人“多病共存”的健康特点需要采取综合防控措施应对。

中国疾控中心慢病中心主任 吴静（陈晨 摄）

“中老年人的健康状况特点鲜明，特别是慢性病患病率会比较高，出现多病共患的情况比较多。”吴静在论坛现场介绍，我国接近75%的老年人群至少患有一种慢性病，而1/5的老年人患有三种及以上的慢性病。面对多病共患、多病共存的情况，我们的防控应该关口前移、预防先行、多病共检、多病共管和多病共防。

吴静提到，我国慢性病综合防控可以概括为“333”策略。即针对一般人群、高危人群和患病人群3类人群，针对3个重点，采取3种措施。3种重点包括危险因素控制、早诊早治和规范化诊疗，3种手段则包括健康促进、健康管理和慢性病管理。

综合防控，预防为主。“预防为主是我们国家卫生工作方针中从未变过的四个字，具体落实是系统工程，应该是全链条的。”吴静认为，预防意识、预防知识、预防能力、预防条件以及预防行为缺一不可。“通过‘预防为主、医防结合’，很多慢性病都可以得到有效防控，例如践行健康生活方式、倡导中老年人接种适宜疫苗，如肺炎、流感或者带状疱疹疫苗等，还有通过及时‘治小病、防大病’，这些都有助于提升我国中老年人的健康水平。”

“抗击新冠疫情的经验为我们的慢病防控工作带来了启发。”吴静表示，随着疫情防控常态化，中老年人群疾病预防和慢病管理要有新的内涵和新的发展。中老年人群免疫力相对较低，把传染病防控和慢病管理工作结合起来，对于共同构建公共卫生安全防线具有非常重要的作用。

论坛最后，吴静把老年人健康促进工作中总结为三个字“早、多、爱”。 “早”意味着早发现，早预防，早诊断，早治疗；“多”指的是老年人数量多、患病多、共病多，我们要多方努力、多病共管、多病共防、多病共检；“爱”则是一种价值观念，老年人健康是社会财富，关爱老年人是社会文明进步的标志，今天的老年人就是明天的我们，关爱老年人就是关爱我们自己。