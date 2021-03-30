预防比治疗更重要 专家建议中老年应接种适宜疫苗

3月26日，“健康中国 预防先行——2021人民健康社区中老年健康促进系列活动”在京正式启动，在主题为“中老年人慢病管理与疾病预防”的主题讨论上，多位专家学者、企业代表就中老年慢病管理和疫苗接种等相关话题进行探讨，共同为健康老龄的实现建言献策。

将预防关口前移 发挥社区健康“守门员”作用

中国疾控中心慢病中心主任吴静表示，当前我国接近75%的老年群体都受慢病困扰，有五分之一左右的老年人甚至同时患有三种以上的慢性病。除了多病共患之外，高复发率、年轻化趋势以及急性发作导致严重后果等都是当前我国慢病防控需要面对的严峻挑战。“预防是最经济有效的健康策略，对中老年人群来说，要坚持预防为主的方针，将关口前移。日常生活中可以通过合理膳食、适量运动、开展心理调节、培养健康意识等生活方式入手，尽早控制危险因素。”吴静强调，慢病防控需要全社会的共同努力，要以社区作为主阵地和基础，针对可防可控的危险因素采取综合措施，进一步提升慢病防控水平，为改善整体国民健康水平和提升慢病防控能力贡献重要力量。

北京市朝阳区疾病预防控制中心副主任医师白云骅表示，中老年人需要强化健康管理的意识，积极开展个人健康管理。社区卫生服务中心是健康管理的“主阵地”，要加大投入，强化医务工作者培训的力度，让一线工作人员能够进一步为老百姓真正做好服务。

预防比治疗更重要 中老年应接种适宜疫苗

吴静表示，要让接种适宜疫苗成为一种新的健康生活方式。应倡导符合条件的中老年人群接种具有成本效益的流感疫苗、肺炎疫苗、带状疱疹等疫苗，提升我国中老年人的健康水平。

“接种疫苗是十分有效的免疫策略，适宜中老年群体接种的疫苗有很多。”白云骅表示，当前我们国家正在积极推进疫苗接种工作，尽可能提高相关疫苗的接种率。白云骅提到，自己曾经也患过带状疱疹，患病期间给自己工作和生活造成了很大的困扰，很庆幸现在中老年人可以通过接种疫苗的方式，尽可能的减少带状疱疹带来的困扰。除带状疱疹疫苗外，肺炎疫苗也是中老年群体需要关注的疫苗之一，在北京65岁以上老人可以免费接种23价肺炎球菌多糖疫苗，对老年人来说是一项很好的健康福利。

北京医院皮肤科主任常建民表示，预防比治疗更重要，要进一步提高疾病预防能力，普及疾病预防知识。中老年群体是病原性疾病、感染性疾病的高发和易感人群，提升自身免疫力至关重要，接种疫苗是提高自身抵抗力的有效手段之一。常建民强调，春季是皮肤病的高发季节，其中由病毒感染导致的、最常见的就是带状疱疹，在中老年人群中尤其容易发生。对于带状疱疹来说，接种疫苗是预防的重要手段。

孙蕾表示：“作为全球性疫苗企业、也是首批进入中国的跨国药企之一，GSK非常荣幸能够公益支持本次活动，携手各方，支持疫苗科普工作，帮助更多中老年人树立‘预防先行’的意识，我们责无旁贷。”