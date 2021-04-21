哪些人可以接受慢性病患者健康管理服务？国家卫健委相关负责人这样说

人民网北京4月21日电 （张文婷）今日，国新办举行《国家基本公共服务标准（2021年版）》发布会。会上，国家卫生健康委基层司负责人高光明就为什么将慢性病患者健康管理服务项目纳入《国家基本公共服务标准（2021年版）》、哪些人可以接受慢性病患者健康管理服务以及如何获得这些服务等一系列问题进行了回应。

高光明表示，随着我国社会经济水平发展的不断提高，特别是人口老龄化的不断进展，国家城乡居民的主要疾病谱也在发生一些比较明显的变化。据统计，在过去十多年，心脑血管这两类疾病合起来已占到城乡居民死亡原因的40%还多。“最常见的慢性病就是高血压和2型糖尿病，这两个慢性病的严重并发症主要是心脑血管疾病。因此，当前慢性病已经成为了危害我国人民群众身体健康的一个重大公共卫生问题。”他说。

高光明介绍，2009年，为了解决我国面临的主要公共卫生问题，提高居民获得基本公共卫生服务的可及性和公平性，中央设立了国家基本公共卫生服务项目，综合考虑服务内容要明确，干预措施要有效，成本效益要高，财政可承受，居民有需求，特别是整个医疗卫生服务体系要能够普遍提供相应的医疗卫生服务，来保证广大居民能够非常便利的、公平的得到相应的公卫服务。

“在具体的高血压、2型糖尿病的公卫项目当中，明确35岁以上常住居民中高血压和2型糖尿病慢性病患者的健康管理是由医疗服务体系免费提供，由财政出资。这些患者可以就近到辖区的社区卫生服务机构或乡镇卫生院、村卫生室获得相应的、免费健康服务。”高光明说。据统计，到2020年，高血压患者城乡社区年度服务人数超过1亿人，服务2型糖尿病患者将近3500万人。

高光明提到，目前，慢性病患者健康管理服务主要是针对其中的高危人群，进行免费的高血压检测，免费的空腹血糖检测，一旦确诊之后，为此类患者每年提供4次免费随访。对确诊的高血压和2型糖尿病患者进行针对性健康教育，引导患者要保证健康膳食和行为模式。同时，医务人员在对确诊的高血压、2型糖尿病患者随访以后，要根据制定的规范，采取分类干预的措施，每年还要对纳入管理范围的患者进行一次较全面的健康检查。