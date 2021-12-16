玩具化妆品只能给玩偶涂，千万别让孩子用

当前，一些由眼影、腮红、口红、指甲油等组成的“儿童梳妆台”玩具十分热销。12月9日，国家药监局对外发布消息称，实际上，这类产品多数属于由玩具生产企业生产的、仅供玩偶等涂饰用的玩具，它们不属于化妆品管理范畴。儿童将这类玩具误用为化妆品存在一定安全隐患。

福建省产品质量检验研究院高级工程师陈伟介绍，化妆品与玩具是两种不同类别的产品，依据不同的法律法规实施管理，其管理措施和要求也不相同。依据《化妆品监督管理条例》，化妆品是指以涂擦、喷洒或者以其他类似的方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。简单来说，施用于人体表面的产品是化妆品，应当按照化妆品的法规规定进行管理；单纯施用于玩偶等玩具表面的产品并非化妆品，应当按照玩具或者其他产品的法规规定进行管理。

“如果一个产品符合化妆品定义，无论其单独销售或者与玩具等其他产品一并销售，该产品都属于化妆品。”陈伟强调。

此外，依据国家药监局发布的《化妆品分类规则和分类目录》，3—12岁儿童使用的化妆品可以包含美容修饰、卸妆等功效宣称，而0—3岁婴幼儿使用的化妆品的功效宣称仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身。也就是说，3岁以下婴幼儿使用的化妆品，不包括“彩妆”这一类别。因此，如果彩妆化妆品标签宣称3岁以下婴幼儿可用，则属于违法行为。

“与成人相比，12岁（含）以下的儿童，特别是3岁以下的婴幼儿，皮肤屏障功能尚未成熟，对外来物质的刺激更敏感，更容易受到损害。”空军特色医学中心皮肤科副主任医师田燕说，按照一般玩具产品标准生产出来的“口红玩具”“腮红玩具”等产品中可能含有不适宜作为化妆品原料使用的物质，包括安全风险相对较高的着色剂等，如果给儿童使用，可能会刺激儿童的皮肤。而且，这类“彩妆玩具”可能存在重金属超标的问题，如铅超标等。过量铅被吸收后可损害身体多个系统，影响儿童智力发育。

事实上，依据《化妆品监督管理条例》，化妆品作为健康相关产品，国家实行严格监管。对于儿童化妆品，国家药监局今年9月出台了《儿童化妆品监督管理规定》，提出比成人用化妆品更为严格的监管要求。如儿童化妆品标签上应当标注产品全成分，国产化妆品应当标注化妆品生产许可证编号，特殊化妆品应当标注特殊化妆品注册证编号，进口化妆品应当有中文标签等。

田燕提醒广大家长朋友，近日，国家药监局发布了儿童化妆品标志——“小金盾”。自2022年5月1日起，申请注册或者进行备案的儿童化妆品，其标签必须标示“小金盾”；此前申请注册或者进行备案的儿童化妆品，其标签应当在2023年5月1日前完成标示“小金盾”。届时，在选购儿童化妆品时，家长朋友可关注“小金盾”标志。（付丽丽）