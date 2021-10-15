规范标注食品营养标签

能量，240kJ；碳水化合物，8.7g……如今，食品包装上的一系列数字，越来越受到消费者的关注。然而标了“营养”就真营养吗？以某超市的一款儿童水饺为例，售货员一直在宣传“低盐”，但含量表显示，这款儿童水饺每100克的含钠量比同品牌普通水饺还要多200毫克。

食品营养标签是消费者知情权的重要保障，如实标注是企业义务，低标乱标不仅是不诚信行为，更是对消费者不负责任。市场监管部门应加强预包装食品上的营养标签管理，加大执法力度，对乱标、错标产品成分含量的企业要严格处罚，责令改正，该整顿的整顿，该下架的下架，促进食品产业健康有序发展。加强相关知识普及及消费警示，使消费者正确认识食品营养标签，避免消费者陷入食品中的消费误区。

食品营养标签要让消费者看得清看得懂。食品营养标签只标注个别指标，而忽略其他指标并不科学。企业须尽到法律及社会责任，正确、规范标示营养标签，提示脂肪、糖和钠等含量，将产品的营养成分含量告知消费者，让消费者看得清晰看得明白，按照需求选择食品产品，保障消费者的健康安全。作为消费者要掌握营养方面的知识，仔细识别食品营养标签，坚持理性消费、健康消费，切莫掉入消费的坑。