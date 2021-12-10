国家药监局：“口红玩具”等存安全隐患 勿当儿童化妆品使用

人民网北京12月10日电 （记者孙红丽）目前，一些包括眼影、腮红、口红、指甲油等组成的“儿童梳妆台”玩具，在市场上十分热销。

近日，国家药监局在官网发文指出，这类产品中，很多是由玩具生产企业生产的仅供玩偶等涂饰用的玩具产品，不作为化妆品管理。儿童将这类玩具误用为化妆品存在一定安全隐患。

文章还强调，与成人相比，12岁（含）以下的儿童，特别是3岁以下的婴幼儿，皮肤屏障功能尚未成熟，对外来物质的刺激更敏感，更容易受到损害。按照一般玩具产品标准生产出来的“口红玩具”、“腮红玩具”等产品中可能含有不适宜作为化妆品原料使用的物质，包括安全风险相对较高的着色剂等，如果给儿童使用，可能会刺激儿童的皮肤。

此外，这类“彩妆玩具”可能存在重金属超标的问题，例如：铅超标。过量铅被吸收后可损害身体多个系统，例如：影响儿童智力发育。

单纯施用于玩偶等玩具的产品并非化妆品

化妆品与玩具是两种不同类别的产品，依据不同的法律法规实施管理，其管理措施和要求也不相同。

依据《化妆品监督管理条例》，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。

文章指出，施用于人体表面的产品是化妆品，应当按照化妆品的法规规定进行管理；单纯施用于玩偶等玩具的产品并非化妆品，应当按照玩具或者其他产品的法规规定进行管理。

以儿童玩具之名售卖“儿童彩妆”按化妆品进行管理

那么，如果以儿童玩具之名售卖“儿童彩妆”，该怎么管？

据悉，12月3日，国家药监局在公开回复山东省药监局《关于对“儿童彩妆”产品定性问题的请示》的复函中明确，如果产品的标签、说明书、外观形态等表明该产品符合化妆品定义，无论其单独销售或与玩具等其他产品一同销售，该产品都属于化妆品，依法应当按照化妆品进行管理。

今年8月发布的《化妆品生产经营监督管理办法》已对避免儿童玩具与儿童化妆品混淆作出规定，“生产、销售用于未成年人的玩具、用具等，应当依法标明注意事项，并采取措施防止产品被误用为儿童化妆品”。

3岁以下婴幼儿不宜用“彩妆”

依据国家药监局发布的《化妆品分类规则和分类目录》，3～12岁儿童使用的化妆品可以包含美容修饰、卸妆等功效宣称，而0～3岁婴幼儿使用的化妆品的其效宣称仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身。

文章指出，3岁以下婴幼儿使用的化妆品，不包括“彩妆”这一类别。因此，如果彩妆化妆品标签宣称3岁以下婴幼儿可用，则属于违法行为。

选购儿童化妆品认准“小金盾”

文章还提醒广大家长朋友：儿童化妆品标签上应当标注产品全成分等，国产化妆品应当标注化妆品生产许可证编号，特殊化妆品应当标注特殊化妆品注册证编号，进口化妆品应当有中文标签。

另外，2022年5月1日起，申请注册或者进行备案的儿童化妆品，其标签必须标示“小金盾”；此前申请注册或者进行备案的儿童化妆品，其标签应当在2023年5月1日前完成标示“小金盾”。届时，请广大家长朋友在选购儿童化妆品时，关注“小金盾”标志。