头痛恶心 警惕青光眼搞突袭

李阿姨今年50多岁，晚上着点急，突然感觉右眼痛，看不清楚东西，还有点恶心想吐。家人赶紧把她送到急诊，一查眼压才知道是“青光眼急性发作”。在眼科专业医师的及时治疗下，李阿姨的病情才逐渐缓解。青光眼搞突袭时很会伪装，今天，就来给大家揭穿它的真面目。

闹肚子 视疲劳？都被它骗了

青光眼是一组以视神经萎缩和视野缺损为共同特征的病变，病理性高眼压是其主要的危险因素。它是导致人类失明的主要眼病之一。可以分为开角型青光眼和闭角型青光眼。闭角型青光眼又分为急性闭角型青光眼和慢性闭角型青光眼。

慢性闭角型青光眼早期不易被察觉。很多患者只是偶尔出现眼睛干涩疲劳、酸胀感等不典型的表现，很容易被误认为是视疲劳。因此，常常在疾病发展到晚期，视力范围缩窄到中心时才发觉。

而急性闭角型青光眼患者急性发作时，则常因头痛呕吐被错认为是消化或者神经系统的疾病而找错了就诊科室，耽误了最佳抢救时间。李阿姨得的就是急性闭角型青光眼。因此，正确了解青光眼、尽早诊断并治疗，可以极大地减少视力的丧失，提高患者的生活质量。

正常情况下，眼内产生的水会从前房的排水管道流走，但当急性闭角型青光眼发作时，前房变得很浅，排水管道就会被堵住，房水就无法流出去。而新的房水又在源源不断地生成，眼内的水越积越多，压力越来越大，就会造成眼压的急性升高，不仅会引起头痛恶心的全身症状，长时间巨大的压力更会压迫脆弱的视神经，造成视神经萎缩和不可逆转的视野损害。

闭角型青光眼突发 降眼压是关键

当感觉突然出现眼痛、恶心，伴有视力严重下降时，一定要第一时间到眼科就诊，进行眼部的详细检查并测量眼压。

一旦确诊，急诊的医生会用到多种局部点眼、全身输液和口服的降眼压药物，来减少房水的生成和促进房水的排出，使升高的眼压快速降低，以达到减少视神经进一步受损，保护视功能的治疗目的。

如果用药后眼压依然无法得到有效控制，就需要尽快入院进行青光眼手术，医生会根据患者的不同病情制定适合的手术方案。

摸黑玩手机 容易勾起青光眼

急性闭角型青光眼一旦发作，症状很难控制，不仅患者饱受病痛折磨，还会损伤视神经和视野，造成视力不可逆转的下降。因此，急性闭角型青光眼的早期预防非常重要。从我们日常的生活习惯上讲，需要注意以下几点：

注意心态，保持稳定的情绪，避免精神紧张、过度发怒和兴奋等剧烈的情绪变化；

不要在关灯黑暗的环境中长时间阅读或玩手机；

保持良好睡眠，避免过度用眼，注意劳逸结合。

远视眼 眼花得早 都易被青光眼盯上

如果您是远视眼，老花眼发生得特别早，说明您可能有眼轴短、眼球小的特点，青光眼发作的几率就会比一般人高出很多，这时建议一定要去医院的眼科门诊进行定期的检查。医生可以通过专业的检查结果判断您是否有青光眼的潜在威胁。如果存在可能的危险因素，医生会及时给予虹膜YAG激光等方式预防其发作。

虹膜YAG激光安全、简便，它可以在前房和后房中间开一扇小门，房水就能自由地通过，而由于前房太小太浅而容易被堵住的排水管道也就可以畅通无阻地排水了，这样就能很好地避免随时出现的突然发作。

此外，白内障手术晶状体的置换可以使狭窄的房角相对打开，达到疏通水管，促进房水流出的目的。因此，如果患者同时合并白内障，尽早行白内障手术也已经成为预防和治疗闭角型青光眼的主要方式之一。文/许静 刘爽（北京积水潭医院）