手术后恶心想吐是怎么回事？

不少患者手术后会有恶心、呕吐的反应，难免心中犯嘀咕。这难道是对麻药过敏，还是手术碰到了什么神经？其实，不必过于担心，术后恶心是较常见的，且有些人群更容易被它纠缠。今天麻醉科医生就来给大家揭秘术后恶心想吐是怎么回事。

超两成患者术后会作呕

术后恶心呕吐是指发生在手术后的恶心呕吐，常发生在手术或麻醉后24小时内，也可以发生在术后1至2天，少数患者甚至可以持续到术后3至5天。作为除术后疼痛以外最常见的术后并发症，普通患者发生率在20%至30%，特殊手术患者的发生率可高达70%至80%。

术后恶心呕吐带给患者的主观感受非常糟糕，有些患者甚至认为它比术后疼痛更加难受。轻度的术后恶心呕吐可以影响患者进食和休息，造成不适症状；重度可以导致误吸和手术切口裂开，不同程度地影响患者术后恢复、住院时间和费用。接下来，就和大家共同了解一下术后恶心呕吐的发病原因，以及预防和治疗的方法。

这些人更容易恶心呕吐

导致术后恶心呕吐的原因，与患者自身体质因素、手术及麻醉等都有关系。这些因素在术后恶心呕吐发生过程中的作用比较复杂，有正面的，也有反面的。

患者体质因素 有人在生活中就容易呕吐，他们也是发生术后恶心呕吐的高危人群。同时，女性患者和年轻患者容易出现恶心的情况，也更容易发生术后恶心呕吐；有术后恶心呕吐史、化疗后恶心呕吐史、晕车和晕船病史的患者，也容易发生术后的恶心呕吐。

此外，焦虑、偏头痛、肥胖等情况也会导致术后的恶心呕吐。

令人意外的是，吸烟患者发生术后恶心呕吐的几率较低，不吸烟人群的发生率是吸烟人群的1.8倍。但术前戒烟一个月以上可明显减少术后肺部的并发症，故总体而言，医生还是希望患者在术前戒烟。

手术的影响 长时间的手术、涉及胃肠道的手术（比如减重手术和胆囊切除术）、妇科手术以及腹腔镜手术等，都可能会导致患者术后恶心呕吐的发生率增加。

麻醉药物因素 麻醉药物对恶心呕吐的影响存在差异，一部分静脉麻醉药物能够抑制呕吐的发生，而吸入麻醉药、阿片镇痛药有可能加重恶心呕吐。

增加不适几率 镇痛泵还要不要用？

疼痛是最常见的术后并发症，通常的治疗办法是使用术后镇痛泵或者镇痛药物。既然阿片镇痛药可能会增加术后恶心呕吐的几率，镇痛泵还要不要用？

正如上文所述，术后恶心呕吐是多种因素共同导致的，如果不进行镇痛治疗，疼痛，以及疼痛导致的紧张和睡眠障碍也可能诱发相关症状。而且，基于良好的术前沟通，麻醉医生和外科医生可以设计个体化的镇痛方案和镇痛泵药物配伍，预防性地应用止吐药物。

在减少恶心呕吐副作用的基础上，实现镇痛效果的优化，帮助患者安全、舒适地度过术后恢复期。

犯恶心是可以预防缓解的

目前，术后恶心呕吐还不能完全避免，但通过医生们对围手术期治疗方案的优化，它的发生率已经大大降低。

首先，医生会想办法预防术后恶心呕吐的发生。在手术前，麻醉医生首先会判断患者是否具有术后恶心呕吐的危险因素，包括性别、吸烟史、年龄、晕动病或恶心呕吐史、药物治疗史、手术类型等等。麻醉医生会根据患者的情况安排合适的麻醉药物和围术期治疗方案，采用神经阻滞等术后镇痛方案，减少阿片镇痛药的剂量来减少术后恶心呕吐。

外科医生会在术前术后给患者更多的关注，并提前给予预防恶心呕吐的药物，进而减少呕吐的发生。

患者能做哪些事情预防恶心呕吐呢？第一，术前一定要空腹，饱胃不但可能促进呕吐的发生，大量呕吐物还可能诱发误吸、吸入性肺炎甚至窒息。第二，如果自己有晕动病、术后恶心呕吐史或其他高危因素，一定要提前告诉麻醉医生，方便他们正确评估并提供针对性的预防措施。第三就是尽量放松心情，因为紧张焦虑会明显加重术后恶心呕吐的发生情况。

（中国医学科学院肿瘤医院）