世界爱眼日：专家提示至少每两年进行一次眼科检查

新华社北京10月14日电（记者田晓航）每年10月的第二个星期四是世界爱眼日。北京协和医院眼科医生提示，呵护眼健康，定期进行视功能检查十分必要，应至少每两年进行一次眼科检查。

据北京协和医院眼科主任陈有信、主治医师韩若安、临床医学博士后冯时介绍，视力受损指长期存在的视远物或近物的模糊，可分为盲、中重度、轻度、近视力受损四种类型。目前，全球约有11.06亿人存在视力受损，且这一数字正在持续快速增长。

上述专家表示，90%的视力问题是可防可治的，世界爱眼日提倡通过“4P”法则，来预防视力下降，保护、保持及优化视力。“4P”法则是指，预防视力下降（Prevent）、保护视力（Protect）、维持视力（Preserve）、优先考虑眼健康问题（Prioritize）。

具体而言，健康的生活方式包括戒烟戒酒，适当锻炼，控制血糖、血压、血脂水平等，可以预防很多眼部疾病。健康均衡的膳食对于维持体重、控制肥胖、预防疾病十分重要。摄入维生素A、维生素C、维生素E、Ω-3脂肪酸、叶黄素、锌等可以营养角膜、视网膜，延缓白内障、年龄相关性黄斑病变等疾病的进展。

人们还可以通过佩戴护目镜、及时清洗眼部妆容、减少使用电子设备的时间来保护眼睛；应定期进行系统的眼部检查，将详细的病史、家族史告知医生，并检查视力、眼压，必要时散瞳，以进行眼健康评估，从而早期发现一些隐匿的眼科疾病，避免视力下降。

专家提示，如果患有眼部疾病，应遵照眼科医生要求，定期进行随访。如有以下情况应每年进行眼科检查：年龄在40岁及以上；存在青光眼家族史；患有高血压或糖尿病；长期吸烟史；存在高度近视；如果出现闪光感、突发视力下降、眼红、眼痛、虹视（看到光周围有彩色圆圈）等症状，应立即就诊。其他人应至少每两年进行一次眼科检查。