天津广州发现“奥密克戎”变异株 感染者情况如何？如何防范？

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）继天津检出奥密克戎株变异株之后，又一地发现奥密克戎阳性病例。

广州发现1例境外输入奥密克戎阳性病例

记者从14日下午举行的广州市疫情防控新闻发布会上获悉，广州发现首例境外输入奥密克戎阳性病例。广州市卫生健康委副主任陈斌通报了广州市1名入境人员外市集中隔离期满返穗后，在居家隔离期间例行新冠病毒检测阳性调查处置情况。

病例，男，67岁，家住越秀区华乐街天胜村65号。11月27日从国外入境，集中隔离期间多次核酸检测均阴性。12月11日，解除隔离后乘飞机（CA1837）返回广州，闭环转运至越秀区家中居家隔离；12日，华乐街社区卫生服务中心为其例行采集核酸标本，13日凌晨通报结果初筛阳性，经市、区疾控中心重采样复核结果均为阳性。病例闭环转运至广州医科大学附属市八医院隔离治疗，经进一步检查和专家会诊，确诊为新冠肺炎普通型，目前病情稳定。

广州市疾控中心对该病例的鼻拭子进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经省市疾控中心复核，报国家疾控中心确认，检出新冠病毒为奥密克戎变异株。

截至12月14日12时，累计排查到重点场所筛查人员10544人，已出结果均为阴性。累计采集环境样本132份，128份环境样本检测结果阴性，4份阳性均为病例住所发现。

在津感染者系入境闭环管控人员

12月13日，天津市疫情防控指挥部公布消息称，天津市疾病预防控制中心对12月9日天津市境外输入新冠病毒无症状感染者呼吸道标本进行新冠病毒全基因组测序和序列分析，经中国疾病预防控制中心复核，均确认检出新冠病毒奥密克戎变异株。在津感染者系入境闭环管控人员，目前于定点医院隔离治疗。据悉，这是中国内地首次发现新冠病毒奥密克戎变异株。

据天津卫健委官微消息，天津市新冠疫情防控指挥部办公室主任、天津市卫健委主任顾清在接受央视新闻采访时介绍，天津此次发现的奥密克戎变异株来自欧洲的入境人员，该人员在天津入境时体温正常，申报无异常。经海关检疫排查采样后，全程闭环管理转送至西青区集中隔离医学观察点。12月9日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即由120救护车转送至海河医院就诊。

该病例是一名无症状感染者，目前无咳嗽、发烧等症状，现在正在天津新冠肺炎定点收治医院进行隔离。为防范奥密克戎变异株病毒在医院内的传播，天津还专门划定了奥密克戎变异株病毒感染者的专用病区，同时由专门一支医疗队伍进行治疗。

该病例同航班旅客是否有感染情况？是否会扩散更广？

顾清表示，该病例作为境外入境人员，航班上有可能会存在阳性感染者，所以会对奥密克戎感染者所乘坐的航班，给予更高度的关注。在隔离点隔离14天的过程中，工作人员会更加严格地关注每一例乘客的健康状况，更加进一步的关注每一例乘客的核酸检测结果。

同时，对隔离点加强监控和监管以及消杀，对健康监测过程中病例所接触的环境和人员都将要实时监管到位。到目前为止，在对该航班入境人员的核酸检测中，尚未发现存在其他的感染者。

核酸检测仍然是发现病毒有效方式

“我国监测体系具备及时发现奥密克戎变异株输入病例的能力。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在12月11日举行的国务院联防联控机制举办的新闻发布会上表示，国家卫生健康委高度重视奥密克戎变异株在传播力、致病性方面的变化，组织有关单位密切跟踪奥密克戎变异株突变、传染性、致病性以及对疫苗免疫效果影响等最新研究，进行分析研判。

“随着变异毒株的不断出现，现在的核酸检测仍然是发现病毒的有效方式，特别是奥密克戎变异毒株的突变位点是在S蛋白基因上，而我们现在使用的核酸检测的靶标是ORF1ab基因和N基因，不在它的突变区域内，因此核酸检测仍然是我们下一步疫情防控的主要方式和方法。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红说。

如何防范奥密克戎变异株？

顾清表示，虽然病毒株会不断出现变异株，但是对于这种疾病的预防方法措施都是基本一样的。作为群众应该配合政府、配合当地各个管理部门，落实防控措施，这是最关键的。一旦有发热和呼吸道症状，不要乘坐交通工具，要尽早地到发热门诊去就诊；同时还要主动做好新冠病毒疫苗接种，这样整个疫情防控形势会越来越好。

“疫情防控不光和政府的响应机制相关，也和公众的健康素养密切相关。”国务院联防联控机制综合组社区防控专家、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩说，前不久的北京疫情，部分病例从外地回京后主动进行居家观察，出现症状后主动报告，为疫情防控赢得了先机。奥密克戎变异株从本质上说还是一种新冠病毒，常规的防护方法依然有效。吴浩说，通过戴口罩、勤洗手、多通风等几项简单的防护措施就可以极大减少感染风险。（综合国务院联防联控机制发布会、广州疫情防控新闻发布会、央视新闻、北京晚报）

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