我国内地首现奥密克戎变异株 控制疫情的“法宝”有哪些？

当前，全球疫情仍处于大流行状态，叠加冬春季季节因素，我国外防输入风险大大增加。10月中旬以来，国内疫情一度波及20余个省份。但通过实施“动态清零”策略，目前，额济纳、黑河、大连等边境口岸城市的疫情已经得到快速有效处置，基本都在1个潜伏期（14天）左右时间控制住疫情。

现阶段我国疫情防控策略的重点是什么？面对不断变异的新冠病毒，尤其是中国内地首次检出奥密克戎变异株，应该靠什么与之较量，才能迅速有效控制疫情？

坚持“动态清零”策略不动摇

面对疫情形势的常态化，如何以更高水平、更小成本、更短时间控制住疫情，使疫情对经济社会发展、人民生产生活影响越来越小，以良好的防控成效保障经济社会持续健康稳定发展，一直是我国疫情防控策略的重点。

对此，我国提出了“动态清零”的疫情防控策略。国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，“动态清零”是当前我国新冠肺炎疫情防控的总方针，从专业和科学的角度来看其内涵，可以从几个方面来理解：一是怎么及时主动发现传染源。这种传染源包括患者、无症状感染者，甚至可能携带病原体的相关其他动物，主要是通过监测发热门诊的预警以及一些检测、主动筛查手段来发现传染源。

二是一旦发现有病例出现的时候，就要快速采取公共卫生和社会干预措施，这些措施主要包括疫点的管控、密切接触者的管理、流行病学的调查以及减少人群聚集等。

三是有效救治。主要运用中西医结合等方法，来有效救治患者，尽快、尽量阻止疾病进展，减少重症和死亡的发生。

“在疫情没有扩散之前，或者感染者还不具备传播能力之前，要把密接者、次密接者找到，把可能的感染者提前管控住，力争用1个潜伏期左右时间控制住疫情传播。”国家卫生健康委主任马晓伟表示，这是中国控制疫情的“法宝”。

在“外防输入”上下更大功夫

12月13日，天津从入境人员中检出新冠病毒奥密克戎变异株，为中国内地首次检出。对此，国务院联防联控机制综合组社区防控专家、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩在接受媒体采访时表示，对这一情况并不感觉意外。他指出，目前我国本土是非常安全的，武汉疫情后的本土聚集性疫情几乎都由境外输入引起。德尔塔变异株在当时也引发了恐慌，在全球的传播范围甚至比奥密克戎变异株还要广，最终在今年5月份，德尔塔在广州突破防线传入境内。不同的是，这次奥密克戎变异株在入境隔离点就被发现了，说明目前的疫情管控监测网络是非常灵敏的。

吴浩称，新冠病毒变异是一种常态，我国目前采取“动态清零”的策略，就是要做好和新冠病毒进行长期作战的准备，更加强调精准防控，将疫情防控和正常的经济生产生活统筹起来。按照目前的疫情防控政策，能够做到即便奥密克戎变异株在本地传播，我们也可以尽快地扑灭它，减少疫情对生产生活的影响。

“我国监测体系具备及时发现奥密克戎变异株输入病例的能力。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有指出，奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，国家卫生健康委已组织有关单位密切跟踪奥密克戎变异株突变、传染性、致病性以及对疫苗免疫效果影响等最新研究，进行分析研判。

同时，要在“外防输入”上下更大功夫。吴良有称，要加强口岸城市的源头管控，加强入境人员、进口冷链食品物品等风险防范，落实高风险岗位人员防控措施，织密扎牢外防输入防线。

“下一步，国家卫生健康委将严密跟踪奥密克戎变异株在全球的流行趋势，继续坚持‘外防输入，内防反弹’的总体策略，严格落实入境人员和货物管理，严防奥密克戎变异株的输入和传播，加大对奥密克戎变异株的研究，为我国精准化防控和疫苗研发等工作提供科技支撑。”吴良有表示。

“五个精准”阻断疫情传播

应对病毒的不断变异、境外疫情输入风险不断加大，如何能够做到一个潜伏期控制疫情？

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年总结了“五个精准”。他进一步解释，一是精准发现传染源，主要通过核酸检测和筛查；二是精准识别密切接触者，主要通过流行病学调查和大数据技术；三是精准划定疫区，疫点、管控范围，主要通过综合性研判；四是精准采取防控措施，做到有效、能落地、有温度、可持续；五是精准平衡疫情防控和正常的生产生活的关系。

对于广大公众来说，应该继续保持良好的卫生习惯，坚持科学佩戴口罩、接种疫苗、勤洗手、不聚集等有效的防控措施，特别是3至11岁儿童、60岁以上老年人要积极配合新冠疫苗接种工作，入境人员、高风险岗位人员、重点疫情地区人员返津后要主动申报，配合做好健康监测及分类管理，要坚持非必须不出境，减少不必要出行，毫不松懈、共同抵御新冠病毒变异株带来的风险。

“总之，我们做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，疫情发现一起就彻底扑灭一起，确保完全阻断疫情传播，确保国内的疫情形势保持总体平稳。”马晓伟强调。（综合国务院联防联控发布会、新华社、科技日报、北京日报等）