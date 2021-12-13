长期食用太烫食物患癌风险更高 北京疾控提醒：吃喝不要“趁热”

长期吃过烫食物，造成黏膜损伤，对身体造成的危害可不是闹着玩的。北京疾控中心今日提醒，国内外相关研究证实，长期食用太烫食物的人患癌风险会更高，别再呼唤家人和朋友“趁热吃”或“趁热喝”啦。

北京疾控中心还提醒，饭菜出锅后要凉一会儿再吃，切记刚出锅的食物不要吃。吃火锅时，要谨记 “心急吃不了热豆腐”，不要吃刚从锅里捞出来的食物。另外，改变喝烫饮料的习惯。

什么温度才算烫伤？北京疾控中心介绍，通常口腔和食道的温度范围是36.5～37.2℃之间，口腔和食道能承受的食物温度就在10～40℃之间，最高能承受的高温也就在50～60℃之间。65℃属于一个最高保守的分界线了。所以，一般来说，65℃以上的食物就能算烫。

北京疾控中心指出，长期吃烫的食物或饮料易产生以下五大危害：损害牙齿，引发牙痛。烫的食物或饮料会破坏牙齿组织，引起牙龈肿痛、过敏性牙痛等。

损坏味蕾，造成口味越来越重。烫的食物或饮料会破坏舌面味蕾，造成味蕾神经迟缓，使人口味越来越重。

损害口腔黏膜，引发口腔癌。口腔黏膜不耐热，极易被烫伤。而吃烫食温度有可能达到60℃～70℃及以上，可把口腔烫坏，导致起泡、脱皮、溃疡、疼痛等口腔问题，长期反复，难以愈合，诱发黏膜质的变化甚至引发口腔癌。

损害食管黏膜，引发食管癌。对一般人来说，口腔都觉得有点烫的时候，食物的温度其实起码是70℃左右了，远远超过了食管能承受的温度。长期持续性的刺激就很可能会导致黏膜发生病变，从浅表性炎症、溃疡发展成恶性增生，增大患食管癌的风险。

损害胃黏膜，引发胃癌。烫的食物或饮料会对胃造成极大的损害。胃黏膜耐热温度一般在40℃，所以常常会出现入口不烫，却会把胃“烫伤”的情况，进而造成胃黏膜的损害、流血等状况产生。同时胃部不停地分泌消化液，胃黏膜受损后，更容易受到消化液的腐蚀，胃黏膜长期反复遭受损害，继而易引起胃溃疡、胃炎、胃痛，甚至引发胃癌。（记者孙红丽）