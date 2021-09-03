食用自热食品要注意哪些？旅途携带需遵守规定 不宜长期食用

人民网北京9月3日电 （记者孙红丽）随着人们生活节奏加快，快捷方便的自热食品逐渐得到普及，适应于“一人食”、外出旅游等多种消费需求。

近日，贵州省市场监督管理局发布消费提示，自热包原料多以镁粉、铁粉、铝粉、生石灰等为主，与水反应放热时会产生少量氢气。如多人同时大量使用自热食品，应选择空气流通好的食用场所。有的消费者会在旅途中选用自热食品，但应遵守相关规定，确保旅途安全。

另外，镁粉、铝粉属于航空危险品，中国民用航空局明令禁止随身携带和托运；自热食品在加热过程中产生的气体，可能会诱发烟雾报警，多地明确禁止在列车上使用自热食品。

据了解，自热食品是一种方便食品，不依赖常见的明火等加热方式，仅需用凉水与包装中自热包反应产生热量，即可实现对食品进行复热。常见的自热食品有火锅、米饭、粥类、米线(米粉)、汤类等。

贵州省市场监督管理局提示，消费者在选购自热食品时，要选择正规厂家生产的产品；观察包装盒体、袋体是否完整无破损；不要购买标签信息不全的产品。

在食用自热食品前，如发现自热包有露粉等现象，就不要使用。加热时，应严格按照自热食品说明书步骤进行操作。使用自热食品时，应使用凉水与自热包反应，如添加热水或者开水，容易因反应过快，导致自热包剧烈膨胀，甚至破裂；在加热时，应确保外包装上的透气孔或排气孔通畅，以免因蒸汽压力过大导致外包装突然开裂，发生烫伤等危险；使用自热食品时，应将其放置在隔热垫上进行加热，不要放在玻璃、塑料等台面上，以免发生危险。

同时，消费者要看护好儿童，在加热过程中尽量避免触摸外包装，待自热包不再反应，食品降至适宜温度后再食用，以免烫伤。

另外，贵州省市场监督管理局还提醒，自热食品是用自带热源给食物重新加热，热源并不与食物直接接触，不影响食用。但作为方便食品的一员，自热食品营养搭配相对较单一，不宜长期食用，消费者应根据自身身体状况合理选择膳食。