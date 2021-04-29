止咳、止吐、安神、散结、升白、养生 “六芝养生方”适合哪些人

徐锡山，1928年生于诸暨，浙江省全国名老中医药专家学术经验指导老师，浙江省名中医（中药），浙江省中医院主任中药师，浙江省高级专业技术职务评审委员，浙江省中医药科技工作者专家咨询委员会专家成员，参与《浙江省中药炮制规范》1977年版、1985年版、1994年版、2005年版编写，著有《中药饮片传统鉴别经验》等，业内尊称为“药星”。2021年4月，徐锡山荣膺浙江省国医名师称号。

什么是“六芝”

六芝，就是赤芝、黑芝、青芝、白芝、黄芝、紫芝。

从两千年前《神农本草经》到明朝《本草纲目》，中药对灵芝是按五色入五脏来分的：赤芝入心经，主要以安神、改善睡眠为主；黑芝入肾经，主要是利尿、针对前列腺疾病为主；青芝入肝经，主要是调节情绪、治疗肝病为主；白芝入肺经，主要针对咳嗽、化痰、各种肺病为主；黄芝入脾经，脾为后天之本，脾为生痰之源，脾统血，脾主运化，脾在西医里是免疫器官，所以黄芝（以桑黄为代表的一组表面黄色的大型真菌子实体）的范围很广，与血有关的病，与脾胃有关的疾病，免疫功能低下的疾病，都要用到黄芝；紫芝的功能是“主耳聋、利关节，保神益精，坚筋骨，好颜色”，耳聋、骨质疏松，侧重用紫芝。六芝都是药食两用的中药上品，既可以治病，也可以养生。

“六芝养生方”，是根据服用者不同情况，对六芝进行不同搭配。比如肺肿瘤，肺结节，咳嗽、气急，睡眠差，白芝分量就重；甲状腺结节、乳腺结节、甲状腺肿瘤、肝肿瘤，青芝、黄芝是君药；前列腺肥大引起的尿不净，黑芝是君药。

“六芝养生方”适合哪些人

抽烟引起咳嗽的人，睡眠不好的人，有甲状腺结节、肺结节、乳腺结节的人，白细胞低下的人，肿瘤病人，注重养生的人，都适合用“六芝养生方”。

我来具体分析给大家听。抽烟久了，早上起来咳嗽有浓痰，可以用“六芝养生方”。我曾遇到过一位患者，晚上有咳嗽，早上起来咳嗽有血丝，日本、德国的药都吃过，效果不明显，最后是“六芝养生方”让他渐渐感觉到舒服了不少。

甲状腺结节、乳腺结节、肺结节，可以先用“六芝养生方”保守调理3个月左右；

“六芝养生方”可以缓解放化疗引起的呕吐。这是中药比较显著的优势。

化疗的病人，70%-80%要经历恶心、呕吐的反应；放疗的病人，50%-90%会先后出现呕吐。恶心呕吐对患者的情感和体力功能都会产生明显的负面影响，降低大家的生活质量，并可能造成代谢紊乱、营养失调、体重减轻等，增加大家对治疗的恐惧感，严重时不得不终止治疗。因此，止吐对肿瘤病人来说，是首先要解决的问题。

上个月，杭州一家老字号一下子进来10多人，都围在灵芝馆。原来这些都是白血病孩子的家长，他们的孩子住在同一家医院。一位病人家长听医生介绍，吃点桑黄、灵芝可能可以减轻放、化疗引起的恶心呕吐，就给孩子买了，其他家长得知后，就一起跟着来买了。

“六芝养生方”放化疗前开始吃，放化疗期间不要停，可以对恶心呕吐起到一定的预防作用。但要注意，手术前后一周不要吃，因为它有活血作用的。

肿瘤病人放化疗期间，往往白细胞下降严重，这个时候人是没有力气的，中医叫“虚劳”。灵芝对各种原因引起的白细胞减少症有效。

睡眠不好，是许多病人比较痛苦的事。生了病，患者心理压力是很大的，加上药物，很多人睡不好，心情不好，导致肝气郁结，气滞血瘀，血液黏稠度高，怎么办呢？这时候给人体健脾、安神、补气，才能吃好睡好。睡着的时候，内心才得到安宁，身体才会恢复得好。所以，深睡眠对病人康复是非常非常重要的。“六芝养生方”在安神助眠方面有帮助。

“六芝养生方”适合血糖高、血压高、血液黏稠度高、尿酸高等“四高”人群养生，效果虽然没有西药快，但它对于高血糖、高血脂、高血压患者有一定的调理作用，且能活血化瘀，对主张养生的人来说，是很理想的药食两用方。（徐锡山口述 记者郑佳颖整理）