接触发霉玉米也能生病？一图告诉你黄曲霉菌的真相

编者按：近日，因接触发霉玉米，在武汉务工的小刘肺部长满真菌这一新闻冲上热搜。经医生检查，这是由于她的肺部长满了黄曲霉菌，引发了真菌感染。该女子回忆，当时她主要负责将晾晒的玉米收进袋子中，有些玉米可能淋雨霉坏，而她没有做任何防护措施。

对此，武汉市第四医院呼吸与危重症医学科住院医生郭蒲剑表示：“她肺上的感染和一般的肺炎不是很相似，她是慢性的咳嗽、低烧，肺部病变的范围比较广、比较大。”

郭蒲剑称，黄曲霉菌存在于一些腐败或是受潮的谷物，她当时没有戴口罩也没有做好防护，吸入了一些霉菌真菌，真菌可能在她的肺上产生了定植。有呼吸道基础疾病的病人，外出最好做一些保护性措施，注意周围环境卫生。

据了解，黄曲霉菌的菌丝生长时会产生毒素，其孢子可扩散至空气中传播，浸染合适的寄生体，产生黄曲霉素。粮食产品，如花生、大米、玉米、坚果等最容易滋生黄曲霉菌。此外，鸡鸭等家禽或牛羊等家畜如吃了霉变的食物，产的蛋和奶也可能有黄曲霉素存在。 黄曲霉素毒性有多强？日常生活中怎样才能避开它的危害？下图告诉你！