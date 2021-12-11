国家医保局启动新冠核酸检测第三轮全国联调 各地在15日前完成降价

北京核酸单人单检今起降至35元

本报讯(记者 解丽)昨日，国家医保局消息，为将检测筛查的支出控制在可承受水平，争取在疫情防控和经济发展、社会生活之间保持平衡，11月中旬，国家医保局启动第三轮全国联调，指导各地进一步降低公立医院新冠病毒核酸检测的价格和费用。按照要求，各地将在12月15日前完成降价。

据了解，新冠肺炎疫情发生以来，各地从统筹疫情防控和社会经济发展两个大局出发，持续开展新冠病毒核酸检测试剂盒集中采购，不断优化公立医疗机构检测服务价格，经过多轮调整，全国核酸检测价格在2021年9月中旬已降至单人单检每人份60元以下，多人混检每人份15-20元。

昨日，北京市医保局会同市卫生健康委、市财政局以及市人力社保局，下发《关于进一步降低新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》，宣布自今日起本市公立医疗机构新冠病毒核酸检测单样本价格由58元降低至35元/次，5样本、10样本混合检测价格同步由每样本18元、13元统一降低至8元。据悉，该价格是第三轮全国联调的新低，也是本市对新型冠状病毒核酸检测项目的第六次动态调整。

据市医保局介绍，该价格为最高政府指导价，公立医疗机构不得上浮，但可根据自身情况下浮调整，下浮幅度不限。此外，单纯进行核酸检测的，不收取门诊医事服务费。非公立医保定点医疗机构在为参保人员提供核酸检测服务时也按照上述政策执行。

据统计，截至目前，共有30个省份先后将单人单检价格降至每人份40元以下(含40元)，混检价格降至每人份10元以下(含10元)。国家医保局鼓励各地在有条件的情况下应用多人混检，并按实际检测服务收费。同时将加强检查，防止“服务按多人混检进行、收费套用单人单检价格”等问题。

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本市3-11岁人群新冠病毒疫苗接种突破200万剂

本报讯(记者 蒋若静)按照国家整体部署，本市于2021年10月28日全面启动3-11岁人群新冠病毒疫苗接种工作，市区两级教育、卫生健康部门协同联动，建立了“市级统筹、区级主责、学校(幼儿园)或街道(乡镇)组织”工作机制，坚持监护人“知情、同意、自愿”原则，整体接种工作安全、有序、平稳、高效。截至12月8日16时，全市3-11岁人群累计接种200.04万剂次，累计接种136.65万人，其中63.39万人完成全程免疫。

北京青年报记者了解到，为做好3-11岁人群的接种，各区都做了精心准备，科学精准制定接种实施方案，结合3-11岁人群特点提前做好接种前、接种中和接种后的各项准备，为孩子们提供温情和暖心的接种服务，帮助小朋友消除和克服紧张的情绪，做好充分的心理准备。

有的区为儿童专门设置了接种专场，精心制作彩色的气球门和可爱的接种通道迎接小朋友，排队过程中安排卡通玩偶与孩子们互动，设置“我是小勇士”的卡通合影区，打造萌趣的接种乐园，增强疫苗接种的趣味性；有的幼儿园组织孩子们将自己了解的接种知识通过绘画方式记录下来，并把作品整合制作成充满童趣的《新冠疫苗接种宣传册》，通过孩子们稚嫩的语言和图画与小伙伴和家长分享接种体验；有的接种点在留观的30分钟内准备了丰富有趣的活动来缓解孩子们的紧张情绪，如观看趣味动画片、聆听故事绘本、亲子共同手工制作等。这些精心的安排营造了轻松活泼的氛围，孩子们接种过程中哭闹声少了，欢笑声多了，暖心的接种现场秩序井然。

国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、国家儿童医学中心、中华医学会儿科学分会等学术机构组织相关专家形成的《儿童新型冠状病毒疫苗接种专家共识》指出，儿童作为弱势群体，免疫系统尚未发育完全，尽早对3-11岁儿童进行新冠病毒疫苗接种，不仅有助于儿童的自身防护，对新冠疫情的整体防控也有重要意义。在此温馨提示，还没有接种新冠疫苗的儿童要尽快进行接种，第1剂接种已满21天的儿童，应尽快接种第2剂。